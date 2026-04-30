Tujina

Kako bodo lahko glasovale evropske poslanke pred in po porodu

Bruselj, 30. 04. 2026 07.56 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Evropski parlament v Strasbourgu

Evropski parlament je odobril pravilo, ki dovoljuje glasovanje po pooblastilu za novopečene matere pred in po porodu. Vendar pa to sproža vprašanja o enakosti spolov, saj pravilo ne velja za moške poslance.

Poslanke Evropskega parlamenta bodo lahko svoj glas prenesle na pooblaščenca pred in po porodu, zahvaljujoč novemu ukrepu, ki je namenjen krepitvi ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Kljub temu nekateri menijo, da je to v nasprotju s politiko Evropskega parlamenta o enakosti spolov.

Spremembe uvajajo začasno opustitev pravila, ki zahteva osebno glasovanje na plenarnih zasedanjih. Pravila bodo poslankam Evropskega parlamenta omogočila, da svoj glas prenesejo na zaupanja vrednega sodelavca oz. sodelavko zakonodajalko do tri mesece pred predvidenim datumom poroda in šest mesecev po porodu, navaja Euronews.

Parlament sicer že daje novopečenim materam pravico do šestmesečnega porodniškega dopusta, od dveh mesecev pred porodom do štirih mesecev po njem. Do zdaj v tem obdobju niso mogle uveljavljati volilne pravice.

Spremembo so poslanci Evropskega parlamenta z veliko večino glasov odobrili s 616 glasovi za, 24 proti in osmimi vzdržanimi glasovi. Za začetek veljavnosti jo morajo zdaj ratificirati še nacionalni parlamenti EU.

Samo za ženske

Vendar pa bodo nova pravila veljala le za ženske, kar sproža vprašanja o enakopravni delitvi varstva otrok med partnerji – vprašanje, ki ga običajno zagovarjajo poslanci Evropskega parlamenta.

Čeprav starševski dopust parlamenta velja za oba starša, bo možnost zamenjave na volilnem seznamu dana le ženskam.

Cristina Guarda, poslanka Evropskega parlamenta
Cristina Guarda, poslanka Evropskega parlamenta
FOTO: Profimedia

"Uvedba glasovanja po pooblastilu za očete je bila nemogoča zaradi prevladujočega moškega pogleda na starševstvo," je za Euronews povedala italijanska poslanka Evropskega parlamenta iz vrst Zelenih/EFA Cristina Guarda, ki je pred kratkim rodila. Znana je bila po tem, da je v plenarno sejno dvorano prinesla dojenčka na glasovanje, med razpravami pa ga je celo dojila.

Levičarske stranke so poskušale v spremembo vključiti moške poslance Evropskega parlamenta, vendar jim ni uspelo zagotoviti podpore drugih političnih skupin. Novembra 2025 so poslanci Evropskega parlamenta zavrnili amandma, s katerim bi se pravilo razširilo na očete. Glasovanje ni bilo poimensko, zato ni mogoče identificirati poslancev Evropskega parlamenta, ki so zavrnili predlog.

Preberi še FOTO: Mala pomočnica evropske poslanke
Od Filipinov do Italije: katere so najlepše plaže na svetu?

Trump razmišlja o zmanjšanju števila ameriških vojakov v Nemčiji

24ur.com Možno glasovanje prek pooblaščencev proti koncu nosečnosti in po porodu
Bibaleze.si Konec diskriminacije: samski in pari do oploditve
24ur.com V veljavo stopa zakon o oploditvi z biomedicinsko pomočjo
24ur.com Mesec: Referendum o spremembah družinskega zakonika protiustaven
24ur.com Trnova pot družinskega zakonika: bi lahko Ustavno sodišče referendum odobrilo?
24ur.com Spolne kvote: Nobenega razloga ni, da delamo razliko med spoloma
24ur.com Še zadnja razprava pred koncem sage: družinski zakonik v DZ
biggie33
30. 04. 2026 10.43
S čim se ta EU ukvarja.. neverjetno res, sramota, upam da razpade v tej obliki in da se vrnemo nazaj na EGS..
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
zadovoljna
Portal
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Hrvaška voditeljica shujšala za 13 kilogramov
Hrvaška voditeljica shujšala za 13 kilogramov
Osem let pozneje razkriva, kaj jo je gnalo naprej
Osem let pozneje razkriva, kaj jo je gnalo naprej
vizita
Portal
Kako pravilno izvesti sklece
Sašo Avsenik zaradi redke nevrološke motnje začasno odložil harmoniko, upanje pa našel v Barceloni
Sašo Avsenik zaradi redke nevrološke motnje začasno odložil harmoniko, upanje pa našel v Barceloni
Bolečina ob pitju alkohola kot simptom Hodgkinovega limfoma
Bolečina ob pitju alkohola kot simptom Hodgkinovega limfoma
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
moskisvet
Portal
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
dominvrt
Portal
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
okusno
Portal
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
