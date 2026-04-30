Kako bodo lahko glasovale evropske poslanke pred in po porodu

Poslanke Evropskega parlamenta bodo lahko svoj glas prenesle na pooblaščenca pred in po porodu, zahvaljujoč novemu ukrepu, ki je namenjen krepitvi ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Kljub temu nekateri menijo, da je to v nasprotju s politiko Evropskega parlamenta o enakosti spolov.
Spremembe uvajajo začasno opustitev pravila, ki zahteva osebno glasovanje na plenarnih zasedanjih. Pravila bodo poslankam Evropskega parlamenta omogočila, da svoj glas prenesejo na zaupanja vrednega sodelavca oz. sodelavko zakonodajalko do tri mesece pred predvidenim datumom poroda in šest mesecev po porodu, navaja Euronews.
Parlament sicer že daje novopečenim materam pravico do šestmesečnega porodniškega dopusta, od dveh mesecev pred porodom do štirih mesecev po njem. Do zdaj v tem obdobju niso mogle uveljavljati volilne pravice.
Spremembo so poslanci Evropskega parlamenta z veliko večino glasov odobrili s 616 glasovi za, 24 proti in osmimi vzdržanimi glasovi. Za začetek veljavnosti jo morajo zdaj ratificirati še nacionalni parlamenti EU.
Samo za ženske
Vendar pa bodo nova pravila veljala le za ženske, kar sproža vprašanja o enakopravni delitvi varstva otrok med partnerji – vprašanje, ki ga običajno zagovarjajo poslanci Evropskega parlamenta.
Čeprav starševski dopust parlamenta velja za oba starša, bo možnost zamenjave na volilnem seznamu dana le ženskam.
"Uvedba glasovanja po pooblastilu za očete je bila nemogoča zaradi prevladujočega moškega pogleda na starševstvo," je za Euronews povedala italijanska poslanka Evropskega parlamenta iz vrst Zelenih/EFA Cristina Guarda, ki je pred kratkim rodila. Znana je bila po tem, da je v plenarno sejno dvorano prinesla dojenčka na glasovanje, med razpravami pa ga je celo dojila.
Levičarske stranke so poskušale v spremembo vključiti moške poslance Evropskega parlamenta, vendar jim ni uspelo zagotoviti podpore drugih političnih skupin. Novembra 2025 so poslanci Evropskega parlamenta zavrnili amandma, s katerim bi se pravilo razširilo na očete. Glasovanje ni bilo poimensko, zato ni mogoče identificirati poslancev Evropskega parlamenta, ki so zavrnili predlog.
