Kako bodo lahko glasovale evropske poslanke pred in po porodu

Poslanke Evropskega parlamenta bodo lahko svoj glas prenesle na pooblaščenca pred in po porodu, zahvaljujoč novemu ukrepu, ki je namenjen krepitvi ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Kljub temu nekateri menijo, da je to v nasprotju s politiko Evropskega parlamenta o enakosti spolov. Spremembe uvajajo začasno opustitev pravila, ki zahteva osebno glasovanje na plenarnih zasedanjih. Pravila bodo poslankam Evropskega parlamenta omogočila, da svoj glas prenesejo na zaupanja vrednega sodelavca oz. sodelavko zakonodajalko do tri mesece pred predvidenim datumom poroda in šest mesecev po porodu, navaja Euronews.

Parlament sicer že daje novopečenim materam pravico do šestmesečnega porodniškega dopusta, od dveh mesecev pred porodom do štirih mesecev po njem. Do zdaj v tem obdobju niso mogle uveljavljati volilne pravice. Spremembo so poslanci Evropskega parlamenta z veliko večino glasov odobrili s 616 glasovi za, 24 proti in osmimi vzdržanimi glasovi. Za začetek veljavnosti jo morajo zdaj ratificirati še nacionalni parlamenti EU.

Samo za ženske

Vendar pa bodo nova pravila veljala le za ženske, kar sproža vprašanja o enakopravni delitvi varstva otrok med partnerji – vprašanje, ki ga običajno zagovarjajo poslanci Evropskega parlamenta. Čeprav starševski dopust parlamenta velja za oba starša, bo možnost zamenjave na volilnem seznamu dana le ženskam.

