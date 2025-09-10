Svetli način
Tujina

Evropske sankcije Izraelu: konec plačil in kazen ministrom

Strasbourg, 10. 09. 2025 11.03 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
7

"Kar se dogaja v Gazi, je nesprejemljivo," je v letnem nagovoru o stanju v Uniji dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je kaznovanje ministrov in nasilnih naseljencev ter zaustavitev bilateralnih plačil Izraelu, kar je razdelilo zbrane v parlamentarni dvorani.

Predsednica Ursula von der Leyen je v svojem letnem nagovoru o stanju v Uniji v Strasbourgu danes napovedala, da bo Evropska komisija zavzela strožji pristop do Izraela, kar je v razdeljenem Evropskem parlamentu izzvalo tako aplavz kot vzklike nasprotovanja.

Napovedala je sankcije zoper "ekstremistične ministre" in nasilne naseljence ter začasno zaustavitev bilateralnih plačil Izraelu. Komisija bo predlagala tudi delno začasno zaustavitev trgovinskih vidikov pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen FOTO: Profimedia

Von der Leynova je priznala, da je nesoglasje med nacionalnimi vladami blokiralo konkretnejše ukrepe, vključno z začasno ustavitvijo financiranja raziskav EU, in dejala, da to podžiga nezadovoljstvo v javnosti.

Korak so podprle države, kot so Španija, Irska in Slovenija, medtem ko so se mu Nemčija, Madžarska in Češka uprle.

Poudarila je, da ob sankcijah financiranje muzeja holokavsta Jad Vašem in podpora izraelski civilni družbi ne bosta prizadeta.

Mnogi poslanci, nekateri med njimi so bili oblečeni v rdečo v znak solidarnosti z Gazo, so napoved pozdravili. A je ta zato sprožila ogorčenje na desni strani dvorane, kjer so nekateri člani, vključno s člani nemške skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), vpili, da bi prekinili govor predsednice.

Močan udarec za izraelski izvoz

EU je največji trgovinski partner Izraela, saj je leta 2024 predstavljala 32 odstotkov celotne izraelske trgovine, zato bo vsaka morebitna začasna zaustavitev sodelovanja močno vplivala na izraelsko gospodarstvo. EU v Izrael izvaža stroje in transportno opremo, kemikalije in drugo industrijsko blago, skupni izvoz pa je v letu 2024 znašal 26,7 milijarde evrov.

Tel Aviv
Tel Aviv FOTO: Profimedia

V dolgih pogajanjih za zaprtimi vrati med glavnimi političnimi skupinami pred govorom von der Leynove se Parlamentu ni uspelo dogovoriti o skupnem stališču glede Gaze. Desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) pod vodstvom von der Leynove je izstopila iz dogovora, saj ni bila zadovoljna s končnim besedilom.

Kljub napovedi predsednice bo doseganje potrebne večine za začasno ustavitev sodelovanja zahtevno. 

Čeprav je večina držav glasovala za pregled pridružitvenega sporazuma EU z Izraelom, to ne pomeni, da bodo vse glasovale za začasno ustavitev trgovinskega sodelovanja z državo. 

eu von der leyen SOFEU gaza izrael
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
assassin911
10. 09. 2025 12.00
Obenem bi tudi morali prenehati financirati hamas.
ODGOVORI
0 0
peglezn
10. 09. 2025 11.58
fino bodo kot posredniki zaslužili tisti, ki so proti. A to zdaj pomeni, da bomo prekinili pogodbo z Leonardom al naši spet samo lapajo?
ODGOVORI
0 0
sabro4
10. 09. 2025 11.49
+1
pesek v oči Ursule Von Der Lair
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
10. 09. 2025 11.45
+1
Hahaha....Judje so vaši/ naši gospodarji.
ODGOVORI
2 1
bb5a
10. 09. 2025 11.41
+3
Eu tone kot titanik, te nesposobneži pa o Izraelu... zato pa je tko...
ODGOVORI
4 1
sabro4
10. 09. 2025 11.33
+1
lahko bi dali Izrahellu prvi paket sankcij, potem imamo na razpolago še 18 svežnjev, k'ne Kallas?
ODGOVORI
3 2
