Evropske sankcije Izraelu: konec plačil in kazen ministrom

"Kar se dogaja v Gazi, je nesprejemljivo," je v letnem nagovoru o stanju v Uniji dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je kaznovanje ministrov in nasilnih naseljencev ter zaustavitev bilateralnih plačil Izraelu, kar je razdelilo zbrane v parlamentarni dvorani.

Predsednica Ursula von der Leyen je v svojem letnem nagovoru o stanju v Uniji v Strasbourgu danes napovedala, da bo Evropska komisija zavzela strožji pristop do Izraela, kar je v razdeljenem Evropskem parlamentu izzvalo tako aplavz kot vzklike nasprotovanja. Napovedala je sankcije zoper "ekstremistične ministre" in nasilne naseljence ter začasno zaustavitev bilateralnih plačil Izraelu. Komisija bo predlagala tudi delno začasno zaustavitev trgovinskih vidikov pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom.

Von der Leynova je priznala, da je nesoglasje med nacionalnimi vladami blokiralo konkretnejše ukrepe, vključno z začasno ustavitvijo financiranja raziskav EU, in dejala, da to podžiga nezadovoljstvo v javnosti. Korak so podprle države, kot so Španija, Irska in Slovenija, medtem ko so se mu Nemčija, Madžarska in Češka uprle. Poudarila je, da ob sankcijah financiranje muzeja holokavsta Jad Vašem in podpora izraelski civilni družbi ne bosta prizadeta. Mnogi poslanci, nekateri med njimi so bili oblečeni v rdečo v znak solidarnosti z Gazo, so napoved pozdravili. A je ta zato sprožila ogorčenje na desni strani dvorane, kjer so nekateri člani, vključno s člani nemške skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), vpili, da bi prekinili govor predsednice.

Močan udarec za izraelski izvoz

EU je največji trgovinski partner Izraela, saj je leta 2024 predstavljala 32 odstotkov celotne izraelske trgovine, zato bo vsaka morebitna začasna zaustavitev sodelovanja močno vplivala na izraelsko gospodarstvo. EU v Izrael izvaža stroje in transportno opremo, kemikalije in drugo industrijsko blago, skupni izvoz pa je v letu 2024 znašal 26,7 milijarde evrov.

