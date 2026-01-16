'Na Grenlandiji imajo Evropejci posebno odgovornost'

Danska ima na Grenlandiji stalno prisotnih okoli 130 članov vojaškega osebja, konkretno število dodatnih okrepitev trenutno še ni znano.
Medtem imajo ZDA na Grenlandiji v oporišču Pituffik Space Base trenutno okoli 150 ljudi. V okviru obstoječih sporazumov s Kobenhavnom imajo možnost, da pripeljejo še veliko večje število osebja.
Po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je imel v četrtek letni nagovor vojski, kjer si je ogledal tudi prelet letal, bo Francija na sever Atlantika poslala še več kopenskih, zračnih in pomorskih zmogljivosti. "Francija in Evropejci morajo biti še naprej prisotni tam, kjer so ogroženi njihovi interesi, brez stopnjevanja napetosti, a brezkompromisno in s spoštovanjem ozemeljske suverenosti. Mislil sem na Ukrajino. Na Grenlandiji, avtonomnem ozemlju Kraljevine Danske, imajo Evropejci posebno odgovornost, ker to ozemlje pripada Evropski uniji in je tudi ozemlje ene od naših zaveznic v Natu," navaja AP.
Danski obrambni minister Troels Lund Poulsen je v četrtek dejal, da je namen "vzpostaviti trajnejšo vojaško prisotnost z večjim danskim prispevkom". Vojaki iz več držav Nata bodo na Grenlandiji v sistemu rotacije, je pojasnil.
Medtem ko danska in grenlandska stran govorita, da se morajo z ameriško stranjo pogovarjati o premoščanju razlik med narodi, kar sta na srečanju v Beli hiši v sredo jasno izrazila njihova zunanja ministra, ZDA ne odstopajo od prizadevanj, da Grenlandijo prevzamejo. Potrebujemo jo za nacionalno varnost, trdi Trump. "Težava je, ker Danska ne more storiti ničesar, če bi Rusija ali Kitajska želeli okupirati Grenlandijo, mi lahko storimo vse. To ste lahko ugotovili prejšnji teden z Venezuelo," je po poročanju BBC dejal Trump.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.