'Na Grenlandiji imajo Evropejci posebno odgovornost'

Danska ima na Grenlandiji stalno prisotnih okoli 130 članov vojaškega osebja, konkretno število dodatnih okrepitev trenutno še ni znano.

Medtem imajo ZDA na Grenlandiji v oporišču Pituffik Space Base trenutno okoli 150 ljudi. V okviru obstoječih sporazumov s Kobenhavnom imajo možnost, da pripeljejo še veliko večje število osebja.

Po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je imel v četrtek letni nagovor vojski, kjer si je ogledal tudi prelet letal, bo Francija na sever Atlantika poslala še več kopenskih, zračnih in pomorskih zmogljivosti. "Francija in Evropejci morajo biti še naprej prisotni tam, kjer so ogroženi njihovi interesi, brez stopnjevanja napetosti, a brezkompromisno in s spoštovanjem ozemeljske suverenosti. Mislil sem na Ukrajino. Na Grenlandiji, avtonomnem ozemlju Kraljevine Danske, imajo Evropejci posebno odgovornost, ker to ozemlje pripada Evropski uniji in je tudi ozemlje ene od naših zaveznic v Natu," navaja AP.