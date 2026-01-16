Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Na Grenlandiji imajo Evropejci posebno odgovornost'

Nuuk, 16. 01. 2026 09.30 pred 1 uro 2 min branja 28

Avtor:
N.L.
Danska vojaška ladja na Grenlandiji

V sklopu misije Arktična vzdržljivost na Grenlandijo v podporo Danski prihajajo evropski vojaki. "Grenlandijo potrebujemo za nacionalno varnost," medtem od svojih prizadevanj ne odstopa ameriški predsednik Donald Trump. Francija je na največji otok na svetu že poslala 15 vojakov, Nemčija 13. Okrepitve prihajajo še iz Švedske (3 častniki), Norveške (dva vojaka), Finske (dva častnika), Nizozemske (en mornariški časnik) in Združenega kraljestva (en častnik). Poljska je sporočila, da ne bo sodelovala, na uradno povabilo pa bi se odzvala Estonija.

Danska ima na Grenlandiji stalno prisotnih okoli 130 članov vojaškega osebja, konkretno število dodatnih okrepitev trenutno še ni znano.

Medtem imajo ZDA na Grenlandiji v oporišču Pituffik Space Base trenutno okoli 150 ljudi. V okviru obstoječih sporazumov s Kobenhavnom imajo možnost, da pripeljejo še veliko večje število osebja.

Po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je imel v četrtek letni nagovor vojski, kjer si je ogledal tudi prelet letal, bo Francija na sever Atlantika poslala še več kopenskih, zračnih in pomorskih zmogljivosti. "Francija in Evropejci morajo biti še naprej prisotni tam, kjer so ogroženi njihovi interesi, brez stopnjevanja napetosti, a brezkompromisno in s spoštovanjem ozemeljske suverenosti. Mislil sem na Ukrajino. Na Grenlandiji, avtonomnem ozemlju Kraljevine Danske, imajo Evropejci posebno odgovornost, ker to ozemlje pripada Evropski uniji in je tudi ozemlje ene od naših zaveznic v Natu," navaja AP. 

Danski obrambni minister Troels Lund Poulsen je v četrtek dejal, da je namen "vzpostaviti trajnejšo vojaško prisotnost z večjim danskim prispevkom". Vojaki iz več držav Nata bodo na Grenlandiji v sistemu rotacije, je pojasnil.

Medtem ko danska in grenlandska stran govorita, da se morajo z ameriško stranjo pogovarjati o premoščanju razlik med narodi, kar sta na srečanju v Beli hiši v sredo jasno izrazila njihova zunanja ministra, ZDA ne odstopajo od prizadevanj, da Grenlandijo prevzamejo. Potrebujemo jo za nacionalno varnost, trdi Trump. "Težava je, ker Danska ne more storiti ničesar, če bi Rusija ali Kitajska želeli okupirati Grenlandijo, mi lahko storimo vse. To ste lahko ugotovili prejšnji teden z Venezuelo," je po poročanju BBC dejal Trump.

Preberi še Provokativna objava Bele hiše: z vpregami proti ZDA ali Kitajski in Rusiji?
Grenlandija vojaška prisotnost Evropska unija Nato

USS Abraham Lincoln na poti proti Bližnjemu vzhodu

Islandija 52. zvezna država? Bodoči veleposlanik razburil Islandce

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa
16. 01. 2026 10.31
Trump poka od smeha...
Odgovori
-3
0 3
medusa
16. 01. 2026 10.30
Slovenija prispeva 1/4 vojaka...Kdo gre?
Odgovori
-4
0 4
Klemen T
16. 01. 2026 10.28
Cca 15 vojakov bo branilo ozemlje večje od Evrope 😅? Jaz tukaj nekaj ne razumem 😂
Odgovori
-4
0 4
Zmaga Ukrajini
16. 01. 2026 10.38
Česa ne razumeš? Že zdaj ima Amerika v svoji (edini!) vojaški bazi 150 vojakov (od nekdaj 15.000 kolikor jih je imela v času hladne vojne). Kaj misliš, zakaj? Drugače pa, časi so se, za primerjavo s prejšnjimi stoletji precej spremenili,... tudi v vojskovanju. Danes ni treba več kopat jarkov in imeti ne vem koliko pešadije (to kar počne zaostala mosskovija). Dovolj bo nekaj naprednih obrambnih sistemov, dobrih letal, pa zraven morda še kakšen rušilec, ipd. Danes morajo biti vojaki usposobljeni za rokovanje z naprednim orožjem in opremo,... ne tako kot mosskvići, ki pobirajo reveže iz Kameruna in bogsigavedi od kje še vse, ... poleg svojih pijančkov in zapornikov. Skratka, smisel današnje vojske je v oboroženosti in opremljenosti ter posledično usposobljenosti vojakov, ne toliko v njihovi številčnosti. Pa kam naj bi po tvojem šli vsi tisti tisoči vojakov na Grenlandiji, za katere predvidevaš naj bi prišli? Saj nimajo niti infrastrukture za take kapacitete. Smešno, kako si nekateri predstavljate sodobno vojsko.
Odgovori
-2
0 2
Klemen T
16. 01. 2026 10.55
Torej jih gre lahko v Ukrajini 300.000 iz fronte kar domov. 100 komadiv s tvojo obrambno opremo bo verjetno dovolj. Verjetno bi se na kakšni evropski letalonosilki ali frigati verjetno tudi dalo živeti? Ali je treba nujno sezidati hišo iz opek? 😂 No saj verjetno imaš prav, 15 jih bo dovolj ker je glavna napredna tehnologija. Kako le nisem tega videl…
Odgovori
0 0
jozefStefan
16. 01. 2026 10.59
Klemen T Grenlandija je cca 5x manjša od Evrope. Karta laže!
Odgovori
0 0
dober dan
16. 01. 2026 10.26
U, manj kot 50 vojakov gre gor. Bojo lah mel en piknik
Odgovori
-5
1 6
GhostWithAxe
16. 01. 2026 10.22
Tako je ja heroji pejte se tepst na -35 celzija. Ce se vam da. Za interese tam nekih milijarderjev katerih imena ne boste nikoli izvedeli. Malo vas bodo se pumpali pa bo.
Odgovori
-4
3 7
daedryk
16. 01. 2026 10.20
ui ol liv in d amerika... amerika ist wunderbar
Odgovori
-7
0 7
Stajerc22
16. 01. 2026 10.18
Zakaj bi branili Grenlandijo, ce itak nocejo bit pod Dansko in posledicno EU??
Odgovori
-10
1 11
Cmrlj3
16. 01. 2026 10.27
Ker pod USA hočejo biti še manj.
Odgovori
+3
4 1
medusa
16. 01. 2026 10.12
Super Butaleee! In kar na 1x smo v vojni z ZDA... Pa bolj po butalsko ne gre a ne??? Sedaj se še Kitajcu zamermo ,pa smo IZBRISANI , kot Atlantida!!!
Odgovori
-7
1 8
Rudar
16. 01. 2026 10.14
Kje pa ti vidiš vojno.
Odgovori
+2
5 3
Milorad Ulemek-Legija
16. 01. 2026 10.18
vi2 bi bila super par
Odgovori
-7
0 7
Slovenska pomlad
16. 01. 2026 10.11
SDS podpira modrega in poštenega Trumpa pri okupaciji Grenlandije.
Odgovori
+8
8 0
Stajerc22
16. 01. 2026 10.11
Grenladija ne bo postala Ameriska zvezna drzava, bo pa postala Amerijski teritorij tako kot je postal Portoriko. In Portoricanom ni zal.
Odgovori
-9
2 11
Yon Dan
16. 01. 2026 10.10
Ko pridejo američani, bo EU pobegnila, kot vse podgane. Razlika med podganami in EU je ta, da je EU veliko slabša.
Odgovori
-4
3 7
Zmaga Ukrajini
16. 01. 2026 10.25
Ampak je pa na svojem, medtem ko si ti prilezel sem, v EU, iz bogve katerega balkanskega pašaluka in zdaj tule prav po balkanersko smetiš.
Odgovori
+5
7 2
bb5a
16. 01. 2026 10.09
Boli mene za Grenlandijo, rajš nej naši povedo kako bodo mednarodno jadransko morje nazaj dobil...
Odgovori
-3
4 7
Milorad Ulemek-Legija
16. 01. 2026 10.11
...nikakor, bilo pa prošlo 😁
Odgovori
-5
1 6
GhostWithAxe
16. 01. 2026 10.24
Ah to novici da smo nedavno izgubili dostop do mednarodnih voda se skrbno varuje.
Odgovori
-4
1 5
Rde?a pesa in hren
16. 01. 2026 10.09
Posebna odgovornost=1 vojak. Pove vse. Samo naduti makaron razmislja bolj stratesko
Odgovori
-4
1 5
supergigi
16. 01. 2026 10.06
No mi nimamo na Grenlandiji kaj delati. So naši predniki dovolj umirali v 2 svetovnih vojnah.
Odgovori
-2
3 5
DJ-Pero
16. 01. 2026 10.05
Po vsemu kar vidim glede Trumpa me ne preseneča, da si ni mogel najti druge ženske...
Odgovori
+7
8 1
Zmaga Ukrajini
16. 01. 2026 09.53
Evropa včasih res preseneti s svojo nenavadno hitro odzivnostjo. Zelo pohvalno.
Odgovori
+6
8 2
Zmaga Ukrajini
16. 01. 2026 09.58
Je pa jasno, da gre oranžnemu klovnu samo in izključno za krajo ozemlja. Ker njegovi bebavi izgovori, da Grenlandija nima zadostne obrambe, takoj padejo v vodo. Amerika ima na Grenlandiji 150 vojakov, v obdobju hladne vojne pa jih je imela 15.000 in preko 70 vojaških baz. In glede na pogodbo iz prejšnjega stoletja bi lahko kadarkoli povečala število vojakov, celo brez, da bi o tem sploh govorila ali posebej obveščala Dansko. Torej je kristalno jasno, da bi ta požrešni stari prdec samo rad ukradel ozemlje (ki je mimogrede, tudi slučajno bogato z minerali).
Odgovori
+10
11 1
Wolfman
16. 01. 2026 09.45
Vas bodo še nasukal, da se boste morali borit za žensko moč evropske vladavine! Čestiutam pa ZDA in NATU za posel stoletja, za prodaje starega skladiščnega orožja iz ZDA za Ukrajino, katerega je ZDA doličila, da ga mora izpalčati EU.
Odgovori
-4
1 5
bronco60
16. 01. 2026 09.42
Ja, pa Norveška ma tud nafto. Je naslednja na vrsti???
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Mama gospodinja – tako se vidi zvezdnica
Mama gospodinja – tako se vidi zvezdnica
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Sin legende po očetovih stopinjah
Sin legende po očetovih stopinjah
zadovoljna
Portal
To mesto v Italiji preprosto morate obiskati
Dnevni horoskop: Ovni ne bodo hiteli, rake čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Ovni ne bodo hiteli, rake čaka slaba novica
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Tako boste pokurili do 40 % več kalorij kot z običajno hojo
Tako boste pokurili do 40 % več kalorij kot z običajno hojo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
4 dejavniki, ki lahko napovedujejo srčni infarkt
4 dejavniki, ki lahko napovedujejo srčni infarkt
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
cekin
Portal
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
moskisvet
Portal
Par, ki ostaja nerazdružljiv
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
dominvrt
Portal
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450