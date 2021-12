Evropskega komisarja lobisti vabili na lovske izlete in drage večerje

Evropski komisar Johannes Hahn se je decembra 2015 udeležil lovske zabave, ki jo je plačal belgijski lobi lastnikov zemljišč (ELO). Po navedbah francoskega časnika Liberation bi moral Hahn v skladu s kodeksom ravnanja svoje sodelovanje prijaviti Evropski komisiji.

Hahnov tiskovni predstavnik je dejal, da je bilo povabilo evropskega komisarja "izključno zasebne narave". Dogodka se je udeležil v družbi svoje takratne partnerke, ki je imela lovsko dovoljenje, zato lova ni bilo treba vpisati v register za preglednost, je še pojasnil.

Hahnu sicer očitajo še eno navzkrižje interesov, poroča Der Standard. Junija se je namreč na večerji trikrat sestal z avstrijsko predstavnico pri Evropskem računskem sodišču Helgo Berger. Iz Hahnove pisarne so v zvezi s tem sporočili, da je šlo za "redno izmenjavo mnenj med komisarjem in predstavniku inštitucij glede na njegovo področje", na katerem so bili prisotni tudi predstavniki drugih inštitucij, vpis v register transparentnosti pa zaradi tega ni bil potreben.