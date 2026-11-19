Do incidenta je prišlo med Varheliyjevim govorom na letošnjem evropskem vrhu o raku. Komisar je ravno nameraval začeti z govorom, ko sta na oder stopila dva protestnika in nanj vrgla sivo, prašno snov.
"To je pepel ljudi, ki jih boste ubili s pesticidi," je dejal eden od protestnikov iz francoske skupine Cancer Colere, ki združuje rakave bolnike. Drugi je povedal, da je bolnik z rakom in da nasprotuje omnibus zakonu glede pesticidov.
Evropska komisija je decembra lani predlagala omnibus o varnosti hrane in krme, imenovan tudi pesticidni omnibus. Predlog bi veljavnost odobritev pesticidov, ki jih danes redno presojajo vsakih 10 do 15 let, močno podaljšal, prepovedanim snovem omogočil, da ostanejo na trgu še do tri leta, razširil izjeme za uporabo najnevarnejših snovi, omejil možnost držav, da omejijo uporabo določenih pesticidov in poenostavil vzorčenje.
Komisija je predlog predstavila kot možnost za odpravo zaostankov pri odobritvi pesticidov, kar naj bi olajšalo delo kmetov, a številne civilne iniciative predlogu nasprotujejo. Med drugim je več kot 2000 znanstvenikov podpisalo pismo, v katerem komisijo pozivajo, naj predlog začasno umakne, vsaj dokler ne bo opravljena neodvisna ocena vpliva predlaganih ukrepov, še navaja Politico.
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