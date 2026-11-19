Do incidenta je prišlo med Varheliyjevim govorom na letošnjem evropskem vrhu o raku. Komisar je ravno nameraval začeti z govorom, ko sta na oder stopila dva protestnika in nanj vrgla sivo, prašno snov.

"To je pepel ljudi, ki jih boste ubili s pesticidi," je dejal eden od protestnikov iz francoske skupine Cancer Colere, ki združuje rakave bolnike. Drugi je povedal, da je bolnik z rakom in da nasprotuje omnibus zakonu glede pesticidov.