Evropski 'da' motorjem z notranjim zgorevanjem veter v kitajska krila?

Predlog Bruslja je med drugim pozdravil nemški kancler Friedrich Merz. "Večja odprtost do tehnologije in večja prožnost sta prava koraka," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Merz, ki je glasen zagovornik omilitve prepovedi prodaje novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem v EU. V kabinetu francoskega predsednika Emmanuela Macrona so po poročanju AFP ocenili, da je predlog komisije na splošno uravnotežen, medtem ko je bil francoski minister za okolje Monique Barbut do predloga kritičen.

Volkswagen FOTO: Shutterstock

Pri nemškem proizvajalcu avtomobilov Volkswagen so pozdravili "pragmatične" in "ekonomsko utemeljene" predloge EU. "Odprtje trga za vozila z motorji na notranje izgorevanje ob hkratnem nadomestilu emisij je pragmatično in v skladu s tržnimi razmerami," so po poročanju AFP sporočili iz Volkswagna. V Evropski ljudski stranki (EPP) pa so prepričani, da EU z današnjim predlogom dobiva bolj realistično in tehnološko nevtralno politiko, ki v enaki meri obravnava zaščito okolja in industrijsko konkurenčnost, so zapisali v sporočilu za javnost. Na drugi strani pa v skupini Zelenih Evropski komisiji očitajo, da gre pri predlogu za poskus spodkopavanja prihodnosti električnih avtomobilov in veliko napako. "Zaviranje inovacij je v škodo Evropejcem in industriji. Posledica tega so večje onesnaževanje zraka, tveganja za zdravje, manjša konkurenčnost in ogrožanje milijonov delovnih mest," je bil kritičen sopredsednik skupine Zelenih Bas Eickhout. Če bo predlog komisije sprejet, bo EPP po prepričanju Eickhouta morala prevzeti odgovornost za upad evropske avtomobilske industrije.

Kitajski avtomobil Zeekr FOTO: Profimedia