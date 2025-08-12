Evropski hoteli, med njimi tudi slovenski, v množični tožbi proti Bookingu

Booking.com je od hotelov več let zahteval, da svojih sob ne smejo ponujati po nižjih cenah kot na Bookingu.

Booking.com je imel pred leti politiko cenovne paritetne klavzule, zaradi česar je skupina nemških hotelov pred leti sprožila tožbo proti platformi in zahtevala odškodnino, vezano na uporabo te klavzule, je na začetek sodne zgodbe spomnil Pobegajlo.

Pravni postopki se po njegovih besedah odvijajo v prid hotelom, saj sledijo sodbi Sodišča EU iz septembra 2024, ki je potrdila, da so paritetne klavzule, ki jih je uporabljal Booking.com, kršile evropsko zakonodajo o konkurenci.

Evropsko združenje hotelov, restavracij in kavarn (HOTREC) je zato predstavnike nacionalnih hotelskih združenj po vsej Evropi, med njimi tudi TGZS, pozvalo k informiranju o možnosti vložitve skupinskih tožb tudi v drugih evropskih državah.

"Po trenutnih podatkih so se tožbi pridružili hoteli iz 25 evropskih držav, tudi Slovenije. Podatki o hotelih, ki so se pridružili tožbi, niso javni," je pojasnil Pobegajlo.