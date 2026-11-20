Evropski komisar za zdravje Olivér Várhelyi je bil med dogodkom, posvečenim boju proti raku, tarča aktivistov francoske organizacije Cancer Colère, poroča Politico. Na odru bi moral predstaviti prizadevanja EU v boju proti raku, ko sta dva aktivista stopila do njega in vanj odvrgla praškasto snov, ki naj bi bila pepel.
"Sem onkološki pacient in protestiram proti zakonu o omnibusu," je dejal eden od aktivistov, druga aktivistka – francoska pisateljica Fleur Breteau – pa: "To je pepel ljudi, ki jih boste ubili s pesticidi." Identitete druge osebe ni bilo mogoče ugotoviti.
Komisar je bil zaradi incidenta vidno nezadovoljen, a kljub temu ni zapustil odra. "Pepel" si je otresel z oblačil in nadaljeval z načrtovanim govorom. "Da nadaljujem, dobro jutro. Malo me preseneča, da si v imenu žrtev raka drznejo zavreči pepel umrlih," je dejal komisar.
Na incident se je odzvala tudi vodja Evropske organizacije za boj proti raku Elisabetta Zanon in se opravičila množici. "To presega vse, kar smo si lahko predstavljali. Žal nam je," je dejala.
Obe osebi so odvedli s prizorišča, pristojni pa naj bi ju aretirali.
Kontroverzna pravila o pesticidih
Razlog za protest je predlog Evropske komisije, ki bi omilil nekatera pravila v zvezi z uporabo in odobritvijo pesticidov v Evropski uniji. Gre za t. i. omnibus paket, ki ga Komisija predstavlja kot način za zmanjšanje administrativnih ovir in reševanje zaostankov pri vlogah za odobritev pesticidov, kar bi kmetom olajšalo poslovanje.
Predlog je naletel na ostro nasprotovanje številnih organizacij civilne družbe, ki opozarjajo na možne posledice za zdravje ljudi in okolje. Več kot 2000 znanstvenikov je podpisalo pismo, v katerem pozivajo k ustavitvi predloga, dokler se ne opravi neodvisna ocena njegovih vplivov.
Na evropskega varuha človekovih pravic se je obrnila tudi potrošniška organizacija Foodwatch, ki je Evropsko komisijo obtožila nepravilnosti pri njenem delovanju, nevladne organizacije pa so že organizirale vrsto protestov.
Nasprotniki predlaganih sprememb so napovedali tudi veliko zborovanje pred Evropskim parlamentom v Strasbourgu 24. novembra ob 14. uri. Pričakujejo, da se bo shoda udeležilo več kot 300 nevladnih organizacij iz 25 evropskih držav, vključno z okoljskimi združenji, čebelarskimi organizacijami, skupinami, ki združujejo ljudi, ki jih pesticidi prizadenejo, ter zdravniki in znanstveniki.
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