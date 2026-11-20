Evropski komisar za zdravje Olivér Várhelyi je bil med dogodkom, posvečenim boju proti raku, tarča aktivistov francoske organizacije Cancer Colère, poroča Politico. Na odru bi moral predstaviti prizadevanja EU v boju proti raku, ko sta dva aktivista stopila do njega in vanj odvrgla praškasto snov, ki naj bi bila pepel. "Sem onkološki pacient in protestiram proti zakonu o omnibusu," je dejal eden od aktivistov, druga aktivistka – francoska pisateljica Fleur Breteau – pa: "To je pepel ljudi, ki jih boste ubili s pesticidi." Identitete druge osebe ni bilo mogoče ugotoviti.

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Komisar je bil zaradi incidenta vidno nezadovoljen, a kljub temu ni zapustil odra. "Pepel" si je otresel z oblačil in nadaljeval z načrtovanim govorom. "Da nadaljujem, dobro jutro. Malo me preseneča, da si v imenu žrtev raka drznejo zavreči pepel umrlih," je dejal komisar. Na incident se je odzvala tudi vodja Evropske organizacije za boj proti raku Elisabetta Zanon in se opravičila množici. "To presega vse, kar smo si lahko predstavljali. Žal nam je," je dejala. Obe osebi so odvedli s prizorišča, pristojni pa naj bi ju aretirali.

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