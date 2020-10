Evropski milijoni naj bodo vezani na spoštovanje načel pravne države

Javno zdravje je glavna prednostna naloga pri porabi za anketirance v 18 državah. Estonija, Latvija in Češka so gospodarsko okrevanje postavile na vrh, medtem ko državljani Avstrije, Danske in Nemčije najbolj podpirajo boj proti podnebnim spremembam. Na Hrvaškem, Slovaškem in Finskem so anketiranci menili, da so zaposlovanje in socialne zadeve njihova glavna prednostna naloga pri porabi.