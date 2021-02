Evropski načrt za boj proti raku: 'Čas je, da položimo denar na mizo'

"Zavezali smo se Evropejcem. Obljubili smo, da bomo začeli boj proti raku, da bomo rešili življenja. Izpolnili smo obljubo. Zdaj je čas, da damo denar na mizo,"sta povedala evropski poslanec EPPManfred Weberin Cindy Franssen, tiskovna predstavnica skupine EPP za vprašanja, povezana z rakom, pred današnjo predstavitvijo evropskega načrta za boj proti raku.

"V Evropski uniji vsako leto zaradi raka umre 1,3 milijona ljudi, 2,7 milijonom pa raka diagnosticirajo. To je trikrat več ljudi, kot smo jih izgubili zaradi covida-19. Prepričan sem, da z namenskim sodelovanjem medicinskih strokovnjakov, raziskovalcev in pacientov ter tistih, ki so preživeli raka, lahko in bomo rešili življenja,"je dejal Weber. Za skupino EPP je ena ključnih točk v evropskem načrtu za boj proti raku poleg preprečevanja in zdravljenja raka tudi zmanjšanje razlik pri oskrbi raka v državah članicah. "V Evropi ne sme biti državljanov prvega in drugega razreda in možnosti za preživetje raka ne smejo temeljiti na poštnih številkah. Kljub temu pa imajo bolniki z rakom v vzhodni Evropi 30 odstotkov manj možnosti za ozdravitev v primerjavi z bolniki v zahodni Evropi. Delati moramo skupaj in pomagati vsakemu pacientu, ne glede na to, kje v Evropi živi. To tudi pomeni, da se bomo borili za pravičen dostop do finančnih storitev, kot so hipoteke, za vse Evropejce. Tisti, ki preživijo, ne smejo biti dvakrat kaznovani," paje povedala Franssenova.