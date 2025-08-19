Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Nove težave trajekta Jadrolinije: 56 let star trajekt obtičal v Šibeniku

Šibenik, 19. 08. 2025 10.15 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
1

V Šibeniku je zaradi tehničnih težav z vstopno ploščadjo obtičal trajekt Lošinjanka. Potnike so izkrcali skozi zasilni izhod, avtomobili pa so lahko nadaljevali pot šele po treh urah. Podjetje Jadrolinija je imelo v zadnjem letu več incidentov.

Trajekt Lošinjanka, ki pluje med otokoma Žirje in Kaprije ter Šibenikom, je obtičal v šibeniškem pristanišču v ponedeljek popoldne, potem ko se vstopna ploščad 56 let starega plovila ni mogla spustiti do konca.

Potnike so na kopno spustili skozi zasilni izhod, avtomobile pa so lahko odpeljali po odpravi napake približno tri ure kasneje.

Trajekt Jadrolinije
Trajekt Jadrolinije FOTO: Bobo

V zadnjem letu je težave imelo že več trajektov Jadrolinije, najbolj tragičen incident pa se je zgodil avgusta lani v Malem Lošinju, ko so v nesreči trajekta Lastovo zaradi padca vstopne ploščadi umrli trije člani posadke, eden pa je bil huje poškodovan.

Hrvaška morje ladja trajekt okvara
Naslednji članek

Najprej zaseg kokaina na Karibih, nato likvidacija v Boliviji?

Naslednji članek

Jezni prebivalci Šolte: preplavljeni s fekalijami, odpadki in madeži od goriva

SORODNI ČLANKI

Potnica padla z zgornje ploščadi trajekta in se huje poškodovala

Priprla si je prst, trajekt Jadrolinije moral pristati na Hvaru

Tramontana trajekt na Silbi odnesla v pomol

V Splitu veter čolne pometal na kopno, trajekt trčil v dve ladji

Nove težave Jadrolinije: potniki, ki se več ur ne morejo vkrcati na trajekt

Trajekt Jadrolinije trčil v jadrnico: moškega rešila posadka trajekta

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
džonborno
19. 08. 2025 10.55
+2
Hrvatje zagotavljajo adrenalin!!! Pa naj gre za prevoz z barko, stanje na cestah, zastrupitve s hrano, varnostnike v lokalih, legalne kraje itd
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089