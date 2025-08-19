Nove težave trajekta Jadrolinije: 56 let star trajekt obtičal v Šibeniku

Trajekt Lošinjanka, ki pluje med otokoma Žirje in Kaprije ter Šibenikom, je obtičal v šibeniškem pristanišču v ponedeljek popoldne, potem ko se vstopna ploščad 56 let starega plovila ni mogla spustiti do konca.
Potnike so na kopno spustili skozi zasilni izhod, avtomobile pa so lahko odpeljali po odpravi napake približno tri ure kasneje.
V zadnjem letu je težave imelo že več trajektov Jadrolinije, najbolj tragičen incident pa se je zgodil avgusta lani v Malem Lošinju, ko so v nesreči trajekta Lastovo zaradi padca vstopne ploščadi umrli trije člani posadke, eden pa je bil huje poškodovan.
