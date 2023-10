Azerbajdžan pripravljen na pogovore z Armenijo pod okriljem EU

Kot je pri tem pojasnil Hadžijev, je Ilhan Alijev zavrnil srečanje z armenskim premierjem Nikolo Pašinjanom ob robu srečanja Evropske politične skupnosti (EPS) v španski Granadi "zaradi francoskih pristranskih dejanj in militarizacijske politike, ki resno spodkopava regionalni mir in stabilnost na Južnem Kavkazu". Vendar pa to ne pomeni, da Baku zavrača pogovore z Armenijo, je zatrdil Hadžijev.

Odnosi med državama so se v preteklih tednih ponovno zaostrili, potem ko je Baku s kratko vojaško operacijo vzpostavil nadzor nad večinsko armensko regijo Gorski Karabah. To območje znotraj mednarodno priznanih meja Azerbajdžana je za tem v kratkem zapustilo tako rekoč celotno prebivalstvo.

Dejal je tudi, da upa, da bodo prihodnjič zbrani vsi in da se bodo lahko o problemih širšega evropskega kontinenta, ne le EU, res pogovarjali iskreno in odprto.

Visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell je izrazil obžalovanje, da sta se Azerbajdžan in Turčija odločila, da se srečanja EPS ne bosta udeležila. "Zato tukaj ne bomo mogli govoriti o nečem tako resnem, kot je dejstvo, da je več kot 100.000 ljudi moralo v naglici zapustiti svoje domove in bežati pred uporabo vojaške sile ," je dejal.

Pred zasedanjem EPS, ob robu katerega potekajo tudi pogovori o Gorskem Karabahu, so mnogi upali, da bo prišlo do srečanja med Pašinjanom in Alijevim, a je azerbajdžanski predsednik to zavrnil in ga za razliko od Pašinjana danes tudi ni v Granadi. Srečanja se prav tako ne udeležuje turški predsednik Recep Tayyip Erdogan , čigar država je tesna regionalna zaveznica Azerbajdžana.

Francoska zunanja ministrica Catherine Colonna je na obisku v Erevanu v torek obsodila Baku zaradi izgona karabaških Armencev, ki so se po vojaški operaciji množično zatekli v Armenijo. Ob tem je dejala, da se je Pariz strinjal z dobavo orožja tej južnokavkaški državi, ki se želi zaščititi pred sosedo, s katero sta se v preteklosti zapleti v dve vojni.

Evropski parlament Azerbajdžan obtožil izvajanja etničnega čiščenja v Gorskem Karabahu

Evropski parlament je s 491 glasovi za, devetimi proti in 36 vzdržanimi podprl resolucijo, s katero so evropski poslanci ostro obsodili "vnaprej načrtovano in neupravičeno" vojaško operacijo, ki jo je azerbajdžanska vojska sredi septembra izvedla v regiji Gorski Karabah.

Besedilo resolucije omenja hude kršitve mednarodnega prava in človekovih pravic, ob tem pa Azerbajdžan obtožuje izvajanja etničnega čiščenja v regiji, iz katere je doslej pobegnilo že več kot 120.000 etničnih Armencev. Ti so pred vojaško operacijo predstavljali veliko večino tamkajšnjega prebivalstva.

Evropski parlament je pozval EU in njene članice, naj Armeniji nemudoma ponudijo vso potrebno pomoč pri obvladovanju prihoda beguncev iz Gorskega Karabaha in posledične humanitarne krize. Poslanci so pozvali tudi k sankcijam proti azerbajdžanskim uradnikom, ki so odgovorni za kršitve človekovih pravic v Gorskem Karabahu. Poleg tega zahtevajo preiskave domnevnega nasilnega ravnanja azerbajdžanskih vojakov in pozivajo Turčijo, ki je zaveznica Azerbajdžana, naj Baku odvrne od morebitne nove agresije proti Armeniji.

V kolikor se situacija v Azerbajdžanu ne bi izboljšala, so evropski poslanci omenili možnost prekinitve sporazuma EU s to državo o vizumskih olajšavah in popolne ustavitve uvoza azerbajdžanske nafte in plina v EU, če bi prišlo do vojaške agresije ali hibridnih napadov na Armenijo.

Evropski parlament je v tej luči EU pozval tudi, naj opravi celovit pregled odnosov med unijo in Azerbajdžanom, saj "strateško partnerstvo z državo, kot je Azerbajdžan, ki grobo krši mednarodno pravo in zaveze ter ne spoštuje človekovih pravic, ni združljivo s cilji zunanje politike EU", so še sporočili iz parlamenta.