Evropski parlament bo pozval k prekinitvi pristopnih pogajanj Unije s Srbijo

"Dajte prednost prilagajanju držav kandidatk skupni zunanji in varnostni evropski politiki in nadaljujte pristopna pogajanja s Srbijo le, če se bo država uskladila s sankcijami Evropske unije proti Rusiji," po poročanju Radia Svobodna Evropa piše v osnutku strategije EU o procesu širitve. V njem so evropski poslanci med kompromisne amandmaje vključili tudi finančno pogojenost.

Kot so še zapisali v besedilu osnutka, bi bila nadaljnja finančna podpora Srbiji pogojena z odnosom Beograda do Moskve, pa tudi z napredkom v demokraciji, vladavini prava in sprejemanjem evropskih vrednot in prioritet. S tem namenom bi pregledali tudi vsa sredstva EU za Srbijo, zlasti vse projekte, ki so financirani v okviru gospodarskega in naložbenega načrta za Zahodni Balkan, "da bi zagotovili, da so vsi izdatki EU v celoti v skladu s strateškimi cilji in interesi EU". Gre za kompromisni amandma, ki so na koncu rezultat dogovora, o njih pa se vedno glasuje.