Evropski parlament in države članice z dogovorom glede zmanjšanja izpustov

Pogajalci držav članic in Evropskega parlamenta so po več mesecih dosegli dogovor glede novih podnebnih pravil. S tem so odprli pot uzakonitvi cilja podnebno nevtralne Evropske unije do leta 2050 in zmanjšanju količine izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 za najmanj 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990, so sporočili iz Bruslja.

"Zelo smo zadovoljni z začasnim dogovorom, ki smo ga sklenili danes," je povedal portugalski minister za okolje Joao Pedro Matos Fernandes, čigar država trenutno predseduje Svetu EU. Novi podnebni cilj je precej bolj ambiciozen od sedanjega 40-odstotnega znižanja izpustov v primerjavi z letom 1990. "To je mejnik za EU in močan signal svetu: naša zaveza k podnebno nevtralni EU bo usmerjala našo politiko prihodnjih 30 let," je tvitnil podpredsednik Evropske komisije, pristojen za podnebje, Frans Timmermans. Dogovor je pozdravila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "Podnebni zakon vodi EU na zeleno pot za eno generacijo. To je naša obvezujoča obljuba našim otrokom in vnukom," je tvitnila. icon-expand Izpusti toplogrednih plinov. Slika je simbolična. FOTO: AP Evropski parlament je sicer zasledoval še bolj ambiciozen cilj 60-odstotnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, a so pogajalci po 15 urah pogovorov popustili ter sprejeli predlog vodij držav članic s konca leta 2020 glede 55-odstotnega zmanjšanja. Je pa Evropskemu parlamentu uspelo pri pogoju vzpostavitve podnebnega sveta, v katerem bo 15 strokovnjakov, ki bodo pomagali pri uveljavljanju ciljev. Zeleni so sicer razočarani nad dogovorom. "Komaj bomo zadostili pariškemu podnebnemu sporazumu, podnebne spremembe nam ne bodo oprostile," je sporočil poslanec Zelenih Michael Bloss. Na drugi strani pa dogovor pozdravljajo v politični skupini Evropske ljudske stranke."Današnji dogovor je zgodovinski. Obveza, da postanemo podnebno nevtralni, je sedaj zakonsko obvezujoča za Evropsko unijo," so sporočili iz EPP. "55 odstotkov je zelo ambiciozen cilj. V zadnjih 30 letih smo zmanjšali 25 odstotkov toplogrednih plinov. Zdaj moramo v naslednjih devetih letih prihraniti dodatnih 30 odstotkov. To je velika naloga, ki je nihče ne sme podcenjevati,"je pojasnil Peter Liese, evropski poslanec in predstavnik EPP za zdravje in okolje. Začasni dogovor morajo sedaj potrditi še države članice in Evropski parlament. icon-expand