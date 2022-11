Evropski parlament izglasoval: Denar za Srbijo le, če uvede sankcije proti Rusiji

"S poudarkom na tem, da EU daje prednost usklajevanju držav kandidatk s skupno zunanjo in varnostno politiko EU, poslanci menijo, da bi morala pristopna pogajanja s Srbijo napredovati le, če država podpre sankcije EU proti Rusiji in doseže pomemben napredek pri reformah, povezanih z EU," so zapisali v sporočilu za javnost.

Komisar za širitev Oliver Varheji je med razpravo poudaril, da je treba Srbijo pozvati, naj pokaže napredek v demokraciji, vladavini prava in sprejme vrednote ter prioritete EU. Dodal je, da bi morala EU "pregledati vsa finančna sredstva EU za Srbijo, zlasti vse projekte, financirane v okviru gospodarskega in naložbenega načrta za Zahodni Balkan, da bi zagotovila, da so vsi izdatki EU popolnoma v skladu s strateškimi cilji in interesi".

Kot je še zapisano v resoluciji, bi bilo treba prenoviti tudi postopek odločanja v pristopnem procesu, nove članice pa namesto soglasno sprejemati s kvalificirano večino. Dodali so še, da naj bi se pristopna pogajanja z državmi kandidatkami zaključila do leta 2030, poroča srbski N1. Evropski poslanci zahtevajo, da so v ospredju širitvenega procesa demokratične reforme in pravna država. Priporočila nove širitvene strategije EU, ki so jo sprejeli poslanci, pa narekujejo, da se financiranje iz skladov EU v državah kandidatkah naredi bolj transparentno. Prav tako želijo, da EU prepreči vmešavanje tretjih oseb v politične, volilne in druge demokratične postopke držav kandidatk.

Gre za sicer neobvezujočo resolucijo, a močno politično sporočilo, v katero smer razmišlja EU.

Picula je ob tem dejal, da je bil Evropski parlament vedno najpomembnejši zagovornik širitve EU. "S sprejetjem trdnih priporočil o tem, kako naj se izvaja prihodnja širitvena politika, lahko ponovno določimo ton in standarde, ki bodo EU omogočili rast in blaginjo. Zagotoviti želimo, da bo EU ostala razvijajoča se skupnost evropskih držav, odprta za pristop podobnih demokracij, ki si delijo skupne vrednote in interese," je dejal.

Evropski poslanci so danes podprli tudi resolucijo, s katero so Rusijo označili za državo, ki sponzorira terorizem in uporablja teroristična sredstva. Resolucija, ki sicer ni pravno zavezujoča, je bila sprejeta s 494 glasovi za, medtem ko je 58 poslancev glasovalo proti, 44 pa je bilo vzdržanih.