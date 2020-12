Evropski parlament: Nedelja zadnji rok za dogovor o brexitu

Konferenca predsednikov, ki jo sestavljajo predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli in vodje političnih skupin v parlamentu, je danes z Michelom Barnierjemrazpravljala o poteku pogajanj o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom po brexitu.

Sassoli in vodje političnih skupin so v izjavi po srečanju pozdravili napore za to, da bi se izognili propadu pogajanj brez dogovora in hudim negativnim posledicam, ki bi jih to imelo za državljane in podjetja v EU.

Izpostavili so, da se želi tudi parlament izogniti takšnim posledicam. Pozdravili so štiri usmerjene ukrepe, ki jih je Evropska komisija pripravila za primer, da do konca leta ne bi bilo dogovora. O teh ukrepih bo v petek parlament tudi glasoval, so sporočili iz Evropskega parlamenta.