Evropski parlament o odvzemu imunitete Puigdemontu in Cominu

Podpredsednica Evropskega parlamenta Ewa Kopacz je sporočila, da je parlament začel obravnavati zahtevo španskega vrhovnega sodišča, da evropskima poslancema iz Katalonije Carlesu Puigdemontu in Toniju Cominuodvzame imuniteto."Španske oblasti so od predsednika Evropskega parlamenta zahtevale odvzem imunitete Carlesu Puigdemontu in Toniju Cominu, da bi lahko nadaljevale sodna postopka proti tema dvema evropskima poslancema. V skladu s pravili je bila ta zahteva predana odboru za pravne zadeve (JURI)," je povedala.