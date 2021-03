Jourova: Stalni poskusi spodkopavanja neodvisnosti STA razlog za resno zaskrbljenost

Črni dnevi za svobodo medijev v Evropi Po govoru Jourove so na vrsti evropski poslanci, ki so kritični do stanja na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji. "Demokracija umira v temi, na Poljskem je danes res temno." Že leta smo priča poskusom poljske vlade, da bi utišali medije in omejili vladavino prava. Izpostavili so besedne napade slovenskega premierja Janše na novinarke in novinarje ter afero s financiranjem STA. "V Sloveniji se premier ukvarja z osebnimi napadi na novinarje," je slišati danes v Bruslju.