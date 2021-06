Evropski parlament o vladavini prava in patentni zaščiti cepiv

Spoštovanje načel pravne države v članicah EU in uporaba uredbe o pogojenosti evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava je ena glavnih točk tretjega dne plenarnega zasedanja. Poslanci bodo razpravljali in v četrtek predvidoma tudi sprejeli resolucijo, v kateri Evropski komisiji grozijo s tožbo na Sodišču EU "zaradi opustitve ukrepanja".

V resoluciji, ki so jo podprle vse večje politične skupine, med drugim obžalujejo, da komisija do danega roka, 1. junija, ni ukrepala v primerih kršitve vladavine prava v EU in pripravila smernic za uporabo mehanizma pogojevanja sredstev. Poljska in Madžarska, na kateri letijo očitki zaradi kršitev vladavine prava, sta na Sodišče EU ločeno vložili pritožbi, s katerima izpodbijata omenjeno uredbo.

Parlament bo glasoval tudi o predlogu resolucije glede pobud za omejitev patentne zaščite za cepiva proti covidu-19, s katero bi omogočili čim širšo proizvodnjo cepiv. Poslanci bodo glasovali še o predlogu resolucije, ki se nanaša na navzkrižje interesov češkega premierja Andreja Babiša v povezavi s prejemanjem evropskih sredstev.

Danes bodo slovesno podelili tudi filmsko nagrado občinstva lux. Nominiranci so Nažgani režiserja Thomasa Vinterberg, Kolektiv Alexandra Nanaua in Corpus Christi režiserja Jana Komase.