Evropski parlament obsodil območja brez LGBTI na Poljskem

Od začetka letošnjega leta je več deset občin, okrožij in regij na jugovzhodu Poljske razglasilo območja brez ideologije LGBTI. Lokalne oblasti so sprejele neobvezujoče dokumente, v katerih obljubljajo, da ne bodo sprejemale ukrepov za spodbujanje strpnosti do oseb LGBTI in ne bodo zagotavljale finančne pomoči nevladnim organizacijam, ki spodbujajo enakopravnost vseh, ne glede na njihovo spolno usmerjenost ali identiteto.

Parlament še obžaluje, da osebe LGBTI doživljajo ustrahovanje in nadlegovanje, ki se začne že v šoli. Komisijo in države članice zato poziva, naj uvedejo konkretne ukrepe za odpravo diskriminacije oseb LGBTI, ki lahko vodi do ustrahovanja, zlorabe ali osamitve teh oseb, zlasti v izobraževalnih okoljih.

Evroposlanci tudi opozarjajo, da se ukrepi proti diskriminaciji, ki sicer obstajajo v večini držav članic, ne izvajajo ustrezno, zaradi česar so osebe LGBTI bolj ranljive za diskriminacijo, sovražni govor in kazniva dejanja iz sovraštva. Ob tem poudarjajo, da bi k izboljšanju zaščite oseb LGBTI skupnosti pripomogla evropska direktiva o nediskriminaciji, ki jo države članice blokirajo že 11 let, so še sporočili iz Evropskega parlamenta.