Evropski parlament odloča o novem predsedniku

Roberta Metsola bo, če bo izvoljena, prav na svoj 43. rojstni dan postala tretja ženska predsednica in najmlajša med predsedniki in predsednicami v zgodovini te evropske institucije.

Ob Roberti Metsoli se za položaj predsednika parlamenta za drugo polovico petletnega mandata potegujejo še Alice Bah Kuhnke iz vrst Zelenih, Sira Rego iz Levice in Kosma Zlotowski iz vrst Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).

Socialistu Davidu Sassoliju, ki je pred dnevi umrl v starosti 65 let, bi se v tem mesecu iztekel mandat. Njegova izvolitev julija 2019 je bila rezultat dogovora treh največjih političnih skupin – EPP, socialistov (S&D) in liberalcev (Renew) – da bo v drugi polovici mandata položaj predsednika pripadel EPP.

Metsola ob glasovih svoje EPP upa tudi na podporo socialistov in liberalcev, ki svojega kandidata niso predlagali. Če bo izvoljena, bo prav na svoj 43. rojstni dan postala tretja ženska predsednica in najmlajša med predsedniki in predsednicami v zgodovini te evropske institucije.

Poslanci bodo novega predsednika volili na tajnem glasovanju. V prvih treh krogih mora kandidat oziroma kandidatka zbrati absolutno večino veljavnih glasov, v četrtem, končnem krogu glasovanja pa zadostuje navadna večina.

Po izvolitvi predsednika bodo poslanci volili še 14 podpredsednikov in pet kvestorjev ter določili sestavo parlamentarnih odborov za preostanek mandata. Zaradi pandemije covida-19 bo tudi tokratno zasedanje hibridno, glasovanje pa bo potekalo na daljavo.