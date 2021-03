Evropski parlament odvzel imuniteto katalonskim evroposlancem

Evropski parlament je glasoval za odvzem imunitete katalonskim evroposlancem Carlesu Puigdemontu, Clari Ponsati in Toniju Cominu, so danes sporočili v parlamentu. Odvzem imunitete so zahtevale španske oblasti, ki so pozdravile odločitev evropskih poslancev. V Barceloni pa so izrekli podporo svojim evroposlancem.

Za odvzem imunitete nekdanjemu katalonskemu predsedniku Katalonije Puigdemontu je na ponedeljkovem tajnem glasovanju glasovalo 400 evropskih poslancev, 248 jih je bilo proti, 45 pa se jih je glasovanja vzdržalo. Za odvzem imunitete nekdanjima katalonskima ministroma Cominu in Ponsatijevi pa so glasovali 404 poslanci, 247 jih je bilo proti, 42 pa se jih je glasovanja vzdržalo. Ponsatijeva je sporočila, da jo rezultati tega glasovanja navdajajo z upanjem in močjo za naslednjo bitko. Začasni predsednik Katalonije Pere Aragones je medtem izrekel podporo trojici katalonskih evroposlancev. Poudaril je, da je to šele začetek nove sodne bitke, za katero je prepričan, da jo bodo dobili. Trije zagovorniki katalonske neodvisnosti so namreč že pred glasovanjem napovedali, da se bodo v primeru odvzema imunitete pritožili na Sodišče EU. Ocenjujejo, da špansko vrhovno sodišče ni pristojno za tovrstno zahtevo. Evropski parlament je glasoval za odvzem imunitete katalonskim evroposlancem Carlesu Puigdemontu, Clari Ponsati in Toniju Cominu. FOTO: Dreamstime Španska zunanja ministrica Arancha Gonzalez Laya pa je na drugi strani pozdravila odločitev Evropskega parlamenta. Po njenih besedah ta pošilja "tri sporočila". Eno od teh je, da "se težave Katalonije rešujejo v Španiji, in ne v Evropi", je povedala v izjavi za novinarje. Za to se zavzema španska vlada, ki katalonskim političnim silam ponuja roko, da bi našli rešitev prek dialoga in pogajanj, je pojasnila ministrica. Drugo sporočilo glasovanja v Evropskem parlamentu je po njenih besedah, da se evropski poslanec ne more sklicevati na svoj mandat, da bi se izognil sojenju na nacionalnem sodišču. Tretje pa je sporočilo o "trdnosti pravne države v Španiji". Ta katalonske politike preganja zaradi njihove vloge pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017. Odvzem imunitete pomeni, da bo lahko belgijsko sodišče znova preučilo špansko zahtevo za izročitev Puigdemonta in Comina, ki sta se leta 2017 pred pregonom zatekla v Belgijo. V Španiji sta obtožena vstajništva in zlorabe javnih sredstev. Postopek odločanja bo lahko nadaljevalo tudi sodišče na Škotskem, kamor se je zatekla Ponsatijeva, ki je doma obtožena vstajništva. Nedavno je sicer bruseljsko prizivno sodišče zavrnilo izvršitev evropskega naloga za aretacijo nekdanjega katalonskega ministra Lluisa Puiga. To pomeni, da bi se lahko tudi Puigdemont, Comin in Ponsatijeva kljub odvzemu imunitete izognili izročitvi v domovino.