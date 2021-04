Evropski parlament odvzel imuniteto neonacističnemu poslancu iz Grčije.

Grške oblasti so sicer za 48-letnim Lagosom izdale mednarodni zaporni nalog. Vendar pa se sam na ta poziv ne namerava odzvati. V ponedeljek je na Twitterju zapisal, da ostaja "močan in svoboden" in da se ne namerava vrniti v Grčijo "v naslednjih dneh".

Sodni proces proti stranki so sicer uvedli po smrti protifašističnega reperja, ki ga je leta 2013 ubil pripadnik Zlate zore. Storilec je krivdo priznal in prestaja dosmrtno zaporno kazen. Umor je sprožil preiskavo delovanja zloglasne Zlate zore, odgovorne za umore in nasilje nad migranti in aktivisti levice od 90. let prejšnjega stoletja.

Po več kot petih letih in pol enega najpomembnejših sojenj v politični zgodovini države je sodišče nato 7. oktobra lani stranko spoznalo za kriminalno organizacijo.