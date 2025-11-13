Svetli način
Tujina

Evropski parlament podprl kampanjo za varen in dostopen splav

Bruselj, 13. 11. 2025 12.32 | Posodobljeno pred 36 minutami

M.P.
63

V Evropskem parlamentu je potekalo glasovanje o strategiji za enakopravnost spolov, del katere je tudi evropska državljanska pobuda My voice, my choice za varen in dostopen splav. Kot so sporočili v Inštitutu 8. marec, je pobuda prejela večino glasov, s čimer Evropski parlament komisiji nalaga, da sledi kampanji.

Evropski parlament je na prvem glasovanju podprl evropsko državljansko pobudo My voice, my choice oz. Moj glas, moja izbira, ki je nastala v Sloveniji in ki želi na ravni Evropske unije zagotoviti varen in dostopen splav za vse ženske.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zmagali smo," so zapisali v Inštitutu 8. marec, Nika Kovač pa je sporočila, da so v Evropskem parlamentu dobili večino glasov. Kot so dodali, Evropski parlament s tem Evropski komisiji uradno nalaga, naj sledi kampanji My voice, my choice.

Pobuda je bila sicer del strategije za enakopravnost spolov, ki so jo evropski poslanci danes prav tako potrdili. Gre sicer za obsežen dokument z idejami o tem, kako bi se morala Evropa spoprijeti z mnogimi vprašanji, med njimi tudi z nadomestnim materinstvom, prostitucijo in še marsičem drugim, so dopoldan pojasnili na Inštitutu 8. marec.

"Politike smo prosili, naj glasujejo za naš odstavek, naj podprejo varen in dostopen splav, ne celotne strategije," so sporočili v Inštitutu, saj, kot so priznali, celotne strategije niso prebrali, "Tako bomo, ne glede na izid, natančno vedeli, na katere politike se lahko zanesemo decembra," so še dodali. Decembra bo namreč potekalo končno glasovanje o pobudi.

my voice my choice splav evropski parlament nika kovač
KOMENTARJI (63)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
boslo
13. 11. 2025 13.30
Bo rezultat tega in naslednjega glasovanja obvezal Poljsko in Malto ali se bosta lahko državi članici sami odločali o tem vprašanju?
ODGOVORI
0 0
LevoDesniPles
13. 11. 2025 13.29
+1
tale inštitut 8 polnih zadnjic bi lahko poslali malo na kakšno njivo kopat brazde XD
ODGOVORI
1 0
dober dan
13. 11. 2025 13.29
za te ekstremiste ni dosti da imamo v Evropi najnižjo rodnost na svetu. Raje začnimo financirat splave v afriki in bližnjemu vzhodu, da bojo nehal hodt k nam
ODGOVORI
0 0
Agartha enjoyer
13. 11. 2025 13.29
+2
Katerga leta so v EU parlamentu?
ODGOVORI
2 0
boslo
13. 11. 2025 13.27
+4
Če kdo misli, da je 8. marec fajtal v imenu Poljakinj in Maltežank, se moti.
ODGOVORI
4 0
St. Gallen
13. 11. 2025 13.26
+3
Do sedaj pa ste bili El Salvador ali Honduras ali kako
ODGOVORI
3 0
Acotova božičnica
13. 11. 2025 13.26
+3
Že decembra bodo lahko prvič punce v Sloveniji mirne .Vedele bodo po zaslugi Nike ,da bo prvi splav možen že v Januarja.Hvala Nika.V Kočevju in Novem mestu smo veseli.
ODGOVORI
3 0
Julijann
13. 11. 2025 13.25
+4
Stroške splava pa naj pokrije EK. Ne da bi bilo kot se šušlja. Ženske iz Polske, Malte bi splav naredile v drugi državi na račun te države.
ODGOVORI
4 0
2fast4
13. 11. 2025 13.25
+7
Njej manjka samo kramp pa lopata, da ji vsakodnevno zbistrita misli... Žalostno kam vse država da denar...
ODGOVORI
7 0
prince of persia
13. 11. 2025 13.23
+10
Ko vidim ta fris dobim drisko za 14 dni.
ODGOVORI
10 0
mali.mato
13. 11. 2025 13.23
+8
Ura resnice za Niko bo prišla na decemberskem glasovanju.
ODGOVORI
8 0
Acotova božičnica
13. 11. 2025 13.23
+3
Nika sedaj pa še v Kočevje ,da pomagamo puncam.Hvala Nika da hodiš v EU.
ODGOVORI
3 0
Zmaga Ukrajini
13. 11. 2025 13.23
-10
Čestitke Niki & Co.
ODGOVORI
0 10
Acotova božičnica
13. 11. 2025 13.25
+4
Čestike prav vsem .Vedno bližje smo prvemu splavu v Sloveniji.
ODGOVORI
4 0
pikapolonica10
13. 11. 2025 13.23
+7
Jojj ženske, kaj če bi se spravla delat, namesto da zapravljaš davkoplačevalski denar s temi tvojimi izpadi?
ODGOVORI
7 0
Acotova božičnica
13. 11. 2025 13.22
+4
Hvala Nika za vse .Prvi splav v Sloveniji je vse bližje.Končno bo to dovoljeno v Sloveniji.
ODGOVORI
5 1
dober dan
13. 11. 2025 13.21
+5
te babe hočejo da davkoplačevalci plačajo za njihove splave, ker one niso sposobne imet varnih odnosov z zaščito.
ODGOVORI
7 2
mali.mato
13. 11. 2025 13.24
+3
Kdo normalen pa bi jih imel z njimi?
ODGOVORI
3 0
Acotova božičnica
13. 11. 2025 13.21
-3
Hvala Nika ,da če bo glasovanje v Decembru sprejeto bo lahko prvi splav v Sloveniji narejen že Januarja drugo leto .Hvala punce.
ODGOVORI
2 5
Igi31
13. 11. 2025 13.24
+4
splav je pri nas brezplačen in se izvaja brez večjih omejitev vse od leta 1977 še iz časov yuge, nevem v čem je fora tega članka
ODGOVORI
4 0
Sokrates
13. 11. 2025 13.28
+1
Fora je v tem, da je ta splavna tematika, v dobro določenim kultistom, ki so se že pred 100 leti odločili uničiti krščansko Evropo. That's it.
ODGOVORI
1 0
Sokrates
13. 11. 2025 13.20
+7
Ekstremni feminizem, zakaj ne bi pazile ko imate spolne odnose raje? Zakaj vsi plačujemo za porivanje brez odgovornosti?
ODGOVORI
9 2
Zmaga Ukrajini
13. 11. 2025 13.22
-8
A si lahko še bolj prizadet?
ODGOVORI
2 10
Sokrates
13. 11. 2025 13.24
+5
Bolj kot tisti ki ima napisano Zmaga Ukrajini, človek ne more biti prizadet valjda
ODGOVORI
5 0
veneti
13. 11. 2025 13.19
+3
za kaj se ta ženska bori? kolikor vem se da normalno narediti splav v Sloveniji?
ODGOVORI
5 2
dober dan
13. 11. 2025 13.22
+4
ona hoče da ti plačaš
ODGOVORI
4 0
boslo
13. 11. 2025 13.19
+2
Nalaga vsaki članici ali države same odločajo o tem?
ODGOVORI
3 1
