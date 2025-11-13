Evropski parlament podprl kampanjo za varen in dostopen splav

Evropski parlament je na prvem glasovanju podprl evropsko državljansko pobudo My voice, my choice oz. Moj glas, moja izbira, ki je nastala v Sloveniji in ki želi na ravni Evropske unije zagotoviti varen in dostopen splav za vse ženske.

"Zmagali smo," so zapisali v Inštitutu 8. marec, Nika Kovač pa je sporočila, da so v Evropskem parlamentu dobili večino glasov. Kot so dodali, Evropski parlament s tem Evropski komisiji uradno nalaga, naj sledi kampanji My voice, my choice.

Pobuda je bila sicer del strategije za enakopravnost spolov, ki so jo evropski poslanci danes prav tako potrdili. Gre sicer za obsežen dokument z idejami o tem, kako bi se morala Evropa spoprijeti z mnogimi vprašanji, med njimi tudi z nadomestnim materinstvom, prostitucijo in še marsičem drugim, so dopoldan pojasnili na Inštitutu 8. marec.

"Politike smo prosili, naj glasujejo za naš odstavek, naj podprejo varen in dostopen splav, ne celotne strategije," so sporočili v Inštitutu, saj, kot so priznali, celotne strategije niso prebrali, "Tako bomo, ne glede na izid, natančno vedeli, na katere politike se lahko zanesemo decembra," so še dodali. Decembra bo namreč potekalo končno glasovanje o pobudi.