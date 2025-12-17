Naslovnica
Tujina

Evropski parlament podprl pobudo za varen in dostopen splav

Strassbourg, 17. 12. 2025 12.56 pred 8 minutami 4 min branja 118

Avtor:
U.Z. STA
Evropski parlament v Strasbourgu

Evropski parlament je podprl pobudo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav po vsej Evropi, ki jo je sprožil Inštitut 8. marec. Na plenarnem zasedanju v Strasbourgu je za resolucijo v podporo pobudi glasovalo 358 evroposlancev, 202 sta bila proti, 79 pa vzdržanih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nezavezujoča resolucija v podporo pobudi My Voice, My Choice, ki jo je odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) podprl 8. decembra, med drugim poziva Evropsko komisijo k vzpostavitvi prostovoljnega finančnega mehanizma, ki bi omogočil zagotavljanje varnih umetnih prekinitev nosečnosti vsem ženskam, ki v svojih državah glede na nacionalno zakonodajo nimajo dostopa do tega.

Opozarja tudi, da v številnih delih Evrope ženske še vedno nimajo polnega dostopa do splava, kar jih izpostavlja tveganju telesnih poškodb ter finančnemu in duševnemu pritisku.

Po glasovanju je poročevalka Abir Al-Sahlani (Renew, Švedska) dejala: "To glasovanje je velika zmaga za vse ženske v Evropi. Evropska unija je končno pokazala, da je spolno in reproduktivno zdravje temeljna človekova pravica. Državljani Unije so dvignili glas in pokazali, da jim je mar za življenje, zdravje in pravice žensk. Evropski parlament pa je izpolnil njihove zahteve. Ta pobuda kaže, kaj je mogoče doseči, ko državljani in institucije združijo moči. To je bistvo demokracije."

Nika Kovač iz Inštituta 8. marec pa je bila kratka: "Ljudje, zmagali smo!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski evroposlanci glede podpore razdeljeni

Kot je razvidno iz rezultatov glasovanj, objavljenih na spletni strani Evropskega parlamenta, so za resolucijo v podporo pobudi za varen in dostopen splav v vsej EU, ki jo je sprožil Inštitut 8. marec, glasovali Irena Joveva, Marjan Šarec (Renew/Svoboda), Matjaž Nemec (S&D/SD) in Vladimir Prebilič (Zeleni).

Pričakovano pa so bili proti Romana Tomc, Zala Tomašič, Branko Grims, Milan Zver (vsi EPP/SDS) in Matej Tonin (EPP/NSi).

"Izredno ponosna sem, da je danes Evropski parlament jasno in glasno večinsko izbral razum namesto hinavščine ter človekove pravice namesto nazadnjaštva. Ponosna sem, da sem bila del tega poguma, še bolj pa sem ponosna na dejstvo, da je pobuda še bolj pogumne ekipe predanih Slovenk – pa tudi Slovencev – dosegla nekaj, kar je doslej v EU uspelo redkim," je sporočila Joveva.

Pobuda My Voice, My Choice po njenih besedah nikogar ne sili v nič in nikomur ne jemlje pravic. "Daje pa jih – ženskam. Daje jim možnost dostopa do varne zdravstvene oskrbe in priznava njihovo temeljno pravico do svobodne odločitve o lastnem telesu. To ni radikalna zahteva, radikalno je omejevanje tega in radikalno je, da se o tem sploh še moramo pogovarjati."

In še: "Žogica je (spet) pri Evropski komisiji, za katero upam, da bo prav tako izbrala prav to, kar smo danes večinsko izbrali evropski poslanke in poslanci: pogum in človekove pravice."

Spomnimo

Evropska komisija je pobudo za varen in dostopen splav za vse ženske v EU, ki jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU, v obravnavo sprejela 1. septembra. Za odgovor nanjo ima čas do začetka marca 2026. V odgovoru bodo sporočili, ali bodo sprejeli kakšne ukrepe ali ne.

Evropska komisarka za enakost Hadja Lahbib je v torkovi razpravi s poslanci v Strasbourgu napovedala, da bo Evropska komisija, če bo sledila tej pobudi, to storila, ne da bi kakorkoli vplivala na nacionalne kompetence in bo povsem spoštovala pogodbe EU v vseh pogledih. Vprašanje splava je namreč v pristojnosti posameznih članic unije. Komisarka je poudarila, da je spolno in reproduktivno zdravje ena od bistvenih pravic žensk in podpora takim postopkom v skladu s pogodbami je nekaj, kar zavezuje vse države s stališča reproduktivnega in spolnega zdravja. Zagotovila je še, da bo komisija v svoji odločitvi povsem upoštevala načelo subsidiarnosti.

Poslanci so danes sicer imeli na mizi še štiri resolucije proti pobudi My Voice, My Choice, ki jih je vložila desnica. Najprej so glasovali o resoluciji poslancev iz desnosredinske EPP in desnih Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), pod katero je skupaj z več kot 30 poslanci podpisanih tudi vseh pet slovenskih evroposlancev iz vrst Evropske ljudske stranke. Ta resolucija ni bila sprejeta. Podprlo jo je namreč 241 poslancev, 356 jih je bilo proti, 48 vzdržanih.

Resolucije proti pobudi so vložili še v skrajno desnih političnih skupinah Domoljubi za Evropo (PfE), Evropski konservativci in reformisti (ECR) ter Evropa suverenih narodov (ESN). Ker je resolucija v podporo pobudi prejela zadostno podporo, o teh protiresolucijah parlament ni glasoval.

evropski parlament podpora splav pobuda my voice my choice

Izglasovali popolno prepoved uvoza ruskega plina v EU

Po Evropi zgodaj in intenzivno razsaja gripa

KOMENTARJI118

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
17. 12. 2025 14.27
mi plešemo,celi dan in noč......
Odgovori
0 0
StayALive
17. 12. 2025 14.25
Zgodil se je presedan militantnih femimnistk v Sloveniji, ki ga je zagrabila Evropa. To bi nas vse Slovence in Slovenke moralo skrbeti. AFŽ kultura smrti je tako kot komunizem v sloveniji spet privrela na dan !
Odgovori
0 0
boslo
17. 12. 2025 14.17
Polska: splav dovoljen v primeru ogroženega življenja ženske in v primeru posilstva...
Odgovori
0 0
boslo
17. 12. 2025 14.17
Poljska
Odgovori
0 0
StayALive
17. 12. 2025 14.15
In te smrti oz. umore mi plačujemo. Za to delamo v tej državi ! Samo za kulturo smrti levakov !
Odgovori
-1
3 4
8282
17. 12. 2025 14.16
Joj bogi, a boš težko spal ponoči?
Odgovori
-2
2 4
StayALive
17. 12. 2025 14.21
Mogoče če bom za pridem k tebi da naredim kadavra, da boš lahko splavila.
Odgovori
+1
2 1
Perivnik
17. 12. 2025 14.21
Zagotovo. Vsaka človeška smrt bi nas morala prizadeti, še posebej nepotrebne.
Odgovori
+2
2 0
jank
17. 12. 2025 14.11
To je velika zmaga za naš 8. marec. Še večja pa je zmaga za okoli 20 milijonov žensk v EU, ki sploh nimajo možnosti splava, celo kaznovane so lahko. Naši desničarji pa so poden Slovenije in EU.
Odgovori
-3
5 8
boslo
17. 12. 2025 14.15
Na Poljskem je splav prepovedan?
Odgovori
0 0
St. Gallen
17. 12. 2025 14.10
Vcasih ste imeli flosarje, danes splav
Odgovori
+0
4 4
peresni
17. 12. 2025 14.10
Desni se hvalijo s krščansko ljubeznijo in sočuthem?
Odgovori
+1
5 4
Pajo_36
17. 12. 2025 14.07
Razočaran nad 8. marcem nad tem, da niso vstopile v zadnjo kampanijo o PPKŽ. Zdej pa bejbe, doma se vam dela nazadnjaška revolucija, plačana s strani države preko referendumov, ala domov ! Tudi treba je prepovedat ugovor vesti gospodom ginekologom, grem stavit, da v javnem tumbajo o ugovoru, zasebno pa delajo splave Hrvaticam, ki praktično nimajo več te oskrbe v njihovi obljubljeni deželi Hrvaški. Vidimo, kako so dohtarji za paciente, samo za denar jim je, zadnje raziskave dobr to kažejo. Priporočam pa vam, naj vam informacijske firme dajo ven podatke, ne bojo samo radiologi, bojo skoraj vsi.
Odgovori
-8
1 9
peresni
17. 12. 2025 14.10
Črnuhar
Odgovori
+0
3 3
Rudar
17. 12. 2025 14.06
No, zdej pa delat.
Odgovori
+6
6 0
Julijann
17. 12. 2025 14.04
In kaj sedaj? Bomo mi plačevali za te varne splave dekletom in ženskam tistih držav EU, kjer splav še ni dovoljen? Zakaj se ženske tam bolj ne angažirajo in si na domačih tleh priborijo te pravice? Ostaja pa to še vedno notranja politika vsake članice, zato se lahko pričakuje le velik porast v Sloveniji. Ker mi smo tako dobri, da vidimo prej tujce kot domače ljudi.
Odgovori
-5
2 7
Animal_Pump
17. 12. 2025 14.09
Ne cvili ne bos dal centa...Evropa časti. Itak iz EU več subvencij dobimo kot pa karkoli damo, ker je Slovenija neto prejemnica sredstev iz evropskega proračuna.
Odgovori
+4
6 2
jank
17. 12. 2025 13.58
Slovenski desničarji, sramota Evrope. Kakšna blamaža!
Odgovori
+6
11 5
StayALive
17. 12. 2025 14.13
Večje blamaže od tega levakarskega debelega kadavra v SI in EU ni !
Odgovori
-1
3 4
main
17. 12. 2025 13.55
Že vidim zgodbe v stilu: Ker sem bila noseča s punčko me je pretepal in od mene zahteval, da grem na splav....
Odgovori
-1
3 4
Morgoth
17. 12. 2025 13.59
Podatek, da gre za muslije bo seveda zamolčan🤡
Odgovori
-1
2 3
enapi
17. 12. 2025 13.54
Se že zbirajo podpisi za referendum?
Odgovori
+4
4 0
mijavci
17. 12. 2025 13.54
Glasovanje za oslovsko senco, ali pravico do iztraživanja rude i gubenja vremena.
Odgovori
-4
1 5
Minifa
17. 12. 2025 13.54
Teko je dopovedati, da so sredstva za preprečevanje zanositve vsem dostopna na vsakem koraku bolj ko to RIGUJENJE bi imelo koristi, ko bi šle v Romsko naselje deliti knjižice varen sex, zaščita in odgovornost pri rojstvu otroka..Sam to knjigo bi moral tisti SOD iz 8 Marca vsak dan trikrat prebrat..Mimogrede pa še malo pred parlament z TABLO GOLOB pedofilja v Novem mestu Kočevju kjer rojevajo 12. kletnice je NEKAZNOVANA..
Odgovori
-4
4 8
jank
17. 12. 2025 14.00
Sram te bodi, ker primerjaš vrtnico z oslom!
Odgovori
+2
5 3
Minifa
17. 12. 2025 14.11
Js ne vidim nobene vrtnice, MUL pa ogromno.
Odgovori
+0
1 1
JOSEPH HAYDN
17. 12. 2025 13.53
Briga jih, da ogromno žensk nima ginekologa; tudi to, kar se dogaja z ženskami v Afganistanu; tudi ne nasilje določenih skupi... Če to ni jasno, da se ženejo le za dobiček
Odgovori
-1
4 5
jank
17. 12. 2025 14.02
Torej, zakaj na na Poljskem ali Malti umirajo ženske, samo zato, ker jim splav ni dovoljen.
Odgovori
+4
5 1
klop12
17. 12. 2025 13.51
Bravo!
Odgovori
+5
7 2
Jon Bacek
17. 12. 2025 13.50
Koliko nas davkoplačevalce bo dodatno stalo fajtanje možač iz 8. marca? Pokvarjenke iz 8. marca: Uporabljajte raje zaščito, če se boste slučajno g. o. n. i_l"e.
Odgovori
-4
4 8
ZMERNI DESNIČAR
17. 12. 2025 13.51
ni nevarnsoti je karakter dovolj dobra kontracepcija... ta tega zakona nebo rabila razen če bo brezmadežno :)
Odgovori
+3
4 1
Pajo_36
17. 12. 2025 14.04
Nič ! Ker niso plačane iz proračuna ! Tako kot RKC in promocija SDSa skozi referendume !
Odgovori
+3
3 0
kritika1
17. 12. 2025 13.48
Če vi menite, da je to zmaga, tudi prav. Verjemite, nič nimam proti splavu, res popolnoma nič. Tisto, kar me v tej zgodbi moti je, da se EU vmešava v področja, ki so v domeni članic in ne EU. In to vmešavanje ni odkrito, jasno ampak je to nek obvod s katerim zaobidejo nacionalne rešitve posameznih držav na tem področju. Katero področje sledi, ne vemo ampak vse to za enotnost EU ni dobro. Veste, da se EU vtakne v neke zgodbe na podlagi poziva ulice, brez res tehtnih argumentov, ni dobro. Da bi pozvali države članice, da se to področje ustrezno uredi, me ne moti, je tudi prav ampak poglejte, ko se je sprejela resolucija na temo naše polpretekle zgodovine, ste se mediji obrnili stran, ker ste vedeli, da to verjetno ni dobro v tem trenutku in tako se bo EU še naprej trgala po šivih, dokler dokončno ne poči.
Odgovori
-5
1 6
Rudar
17. 12. 2025 14.09
EU se ne vmešava. To je neobvezujoča resolucija, ki ne pomeni nič.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
