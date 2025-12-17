Evropski parlament podprl pobudo za varen in dostopen splav

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nezavezujoča resolucija v podporo pobudi My Voice, My Choice, ki jo je odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) podprl 8. decembra, med drugim poziva Evropsko komisijo k vzpostavitvi prostovoljnega finančnega mehanizma, ki bi omogočil zagotavljanje varnih umetnih prekinitev nosečnosti vsem ženskam, ki v svojih državah glede na nacionalno zakonodajo nimajo dostopa do tega. Opozarja tudi, da v številnih delih Evrope ženske še vedno nimajo polnega dostopa do splava, kar jih izpostavlja tveganju telesnih poškodb ter finančnemu in duševnemu pritisku. Po glasovanju je poročevalka Abir Al-Sahlani (Renew, Švedska) dejala: "To glasovanje je velika zmaga za vse ženske v Evropi. Evropska unija je končno pokazala, da je spolno in reproduktivno zdravje temeljna človekova pravica. Državljani Unije so dvignili glas in pokazali, da jim je mar za življenje, zdravje in pravice žensk. Evropski parlament pa je izpolnil njihove zahteve. Ta pobuda kaže, kaj je mogoče doseči, ko državljani in institucije združijo moči. To je bistvo demokracije." Nika Kovač iz Inštituta 8. marec pa je bila kratka: "Ljudje, zmagali smo!"

Slovenski evroposlanci glede podpore razdeljeni

Kot je razvidno iz rezultatov glasovanj, objavljenih na spletni strani Evropskega parlamenta, so za resolucijo v podporo pobudi za varen in dostopen splav v vsej EU, ki jo je sprožil Inštitut 8. marec, glasovali Irena Joveva, Marjan Šarec (Renew/Svoboda), Matjaž Nemec (S&D/SD) in Vladimir Prebilič (Zeleni). Pričakovano pa so bili proti Romana Tomc, Zala Tomašič, Branko Grims, Milan Zver (vsi EPP/SDS) in Matej Tonin (EPP/NSi). "Izredno ponosna sem, da je danes Evropski parlament jasno in glasno večinsko izbral razum namesto hinavščine ter človekove pravice namesto nazadnjaštva. Ponosna sem, da sem bila del tega poguma, še bolj pa sem ponosna na dejstvo, da je pobuda še bolj pogumne ekipe predanih Slovenk – pa tudi Slovencev – dosegla nekaj, kar je doslej v EU uspelo redkim," je sporočila Joveva. Pobuda My Voice, My Choice po njenih besedah nikogar ne sili v nič in nikomur ne jemlje pravic. "Daje pa jih – ženskam. Daje jim možnost dostopa do varne zdravstvene oskrbe in priznava njihovo temeljno pravico do svobodne odločitve o lastnem telesu. To ni radikalna zahteva, radikalno je omejevanje tega in radikalno je, da se o tem sploh še moramo pogovarjati." In še: "Žogica je (spet) pri Evropski komisiji, za katero upam, da bo prav tako izbrala prav to, kar smo danes večinsko izbrali evropski poslanke in poslanci: pogum in človekove pravice."

