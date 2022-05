Evropski parlament podprl sankcije proti Schröderju

V sprejeti resoluciji med drugim piše, da je treba po ruski invaziji na Ukrajino razširiti seznam posameznikov, zoper katere se izvajajo sankcije EU, na evropske člane upravnih odborov večjih ruskih podjetij in politike, ki še naprej prejemajo ruski denar. Evropski poslanci so pozvali nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja in tudi nekdanjo avstrijsko zunanjo ministrico Karin Kneissl, ki sedi v nadzornem svetu ruskega energetskega koncerna Rosneft, naj odstopita s svojih položajev v ruskih podjetjih.

Danes sprejeta resolucija bi lahko povečala pritisk na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, da predložita predlog za uvrstitev Schröderja na seznam sankcij EU. Če bo predlog sprejet, bi lahko Schröderjevo obstoječe premoženje v EU zamrznili.

Schröder je bil kancler med letoma 1998 in 2005. Nato je prevzel položaje v ruskih energetskih podjetjih Rosneft in Gazprom ter pri plinovodih Severni tok 1 in 2. Po začetku ruske invazije na Ukrajino je bil pogosto tarča ostrih kritik, ker ni izrecno obsodil invazije, prav tako pa se ni odrekel visokim, dobro plačanim položajem v omenjenih podjetjih. Poslanci ob tem tudi pozivajo Svet EU, naj razširi seznam posameznikov, zoper katere se izvajajo sankcije EU, vključno z ruskimi oligarhi, in pri tem upošteva seznam 6000 posameznikov, ki ga je predstavila fundacija Alekseja Navalnega, v Rusiji zaprtega ruskega opozicijskega aktivista.

V danes sprejeti resoluciji o gospodarskih in socialnih posledicah ruske vojne v Ukrajini za EU poslanci sicer pozivajo tudi k financiranju za reševanje posledic vojne v Ukrajini z zaplembo sredstev ruskih oligarhov, novimi lastnimi sredstvi EU in polno uporabo obstoječega proračuna unije. Vojna v Ukrajini je še posebej zaostrila krizo cen energentov, kar negativno vpliva na kupno moč državljanov v EU, zato je potrebno hitro ukrepanje, opozarjajo poslanci. Zato je treba vzpostaviti začasni evropski sveženj za socialno odpornost, ki bi usklajeval niz ukrepov in sredstev za krepitev sistemov socialnega varstva in socialne zaščite v EU. V resoluciji so pozvali tudi k ustanovitvi novega sklada za strateško neodvisnost Evrope, ki bi lahko spodbudil energetsko varnost in zanesljivo preskrbo s hrano, so sporočili iz Evropskega parlamenta.