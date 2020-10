Evropski parlament potrdil McGuinnessovo in Dombrovskisa za komisarja

Dosedanja podpredsednica Evropskega parlamenta Mairead McGuinness je postala evropska komisarka za finančne storitve, finančno stabilnost in unijo kapitalskih trgov. Imenovanje 61-letnice so poslanci potrdili s 583 glasovi za, 75 proti in 37 vzdržanimi glasovi, so sporočili iz Bruslja.

Latvijca Valdisa Dombrovskisapa so potrdili s 515 glasovi za, 110 proti in 70 vzdržanimi glasovi. Prevzel je področje mednarodne trgovine.

Do sprememb v sestavi Evropske komisije je prišlo po odstopu komisarja za trgovino Phila Hogana konec avgusta zaradi neupoštevanja ukrepov za zajezitev pandemije covida-19.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je potem prestrukturirala svojo ekipo. Hogana je na položaju komisarja za trgovino zamenjal Domobrovskis. McGuinnessova pa je postala njegova naslednica na položaju komisarja za finančne storitve.

Oba kandidata sta imela prejšnji teden triurni javni predstavitvi v Evropskem parlamentu, na katerih so poslanci presojali o njuni ustreznosti za prevzem omenjenih resorjev.