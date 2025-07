Evropski parlament potrdil resolucijo o povojnih pobojih v Sloveniji

Resolucija poudarja pomen ohranjanja spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi, pri čemer izpostavlja zločine jugoslovanskega komunističnega režima v Sloveniji po drugi svetovni vojni, vprašanje povojnih pobojev in množičnih grobišč.

Pred tem so evropski poslanci s tesno večino zavrnili preložitev glasovanja na predlog skupine Socialistov in demokratov (S&D).

"Danes občutim zadoščenje. Glasovali smo o resnici in dostojanstvu. Ne samo za žrtve komunizma v Sloveniji, ampak tudi širše. Nobena družina, noben narod ne bi smel čakati desetletja, da pokoplje svoje ljubljene," je po glasovanju za STA sporočila Romana Tomc.

Dodala je, da ji je žal, ker kolegi iz političnih skupin socialistov, liberalcev in zelenih resolucije niso podprli. "Polni so besed o človekovih pravicah, a politizirajo dostojen pokop žrtev komunizma in zagovarjajo dvojne standarde za tiste, ki so zagrešili zločine. Njihov cilj ni pokopati mrtve, ampak želijo pokopati resnico," je zapisala.

Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je današnje glasovanje obsodil in pozval k ukrepanju. "Gre namreč za nevaren precedens, ko bomo morda kmalu priča poplavi predlogov iz več držav članic, kako je treba rehabilitirati fašistične in nacionalistične režime, ker je percepcija o zmagoviti zavezniški sili, ki je porazila največje zlo prejšnjega stoletja, torej nacifašizem, zmotna in pretirana," je poudaril v sporočilu za javnost.

Ob tem je izpostavil, da si vse žrtve vojnega in povojnega nasilja zaslužijo dostojen pokop, ljudje pa pomiritev. Vendar ta po njegovem mnenju ne more biti "izsiljena zavoljo političnih teženj in izkrivljanja zgodovinskih dejstev, ko to počno podporniki resolucije".

Glasovanje o resoluciji po besedah Nemca kaže, da gre za vezano trgovino med politično skupino EPP in skrajno desnico. Meni, da želijo s sodelovanjem pri resoluciji pomiriti težnje po razrešitvi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, tudi znotraj EPP, o čemer bodo poslanci glasovali v četrtek.

Evropska poslanca Irena Joveva in Marjan Šarec (oba Renew/Svoboda) resoluciji odločno nasprotujeta. Poudarila sta, da povojnih pobojev ne opravičujeta, vendar menita, da stranka SDS, iz katere prihaja predlagateljica resolucije Romana Tomc, ta dejanja zlorablja za lastne interese.

Joveva meni, da "gre za podel in popačen poskus pranja umazanega perila v Evropskem parlamentu". Kot je zapisala, "pokloniti se z resolucijo izključno žrtvam poražene strani v drugi svetovni vojni, medtem pa namenoma zamolčati okupacijo ter nasilje okupatorjev nad našim narodom, na nobeni ravni ne pripomore k spravi".

Tudi Šarec je ocenil, da resolucija ni nič drugega kot potvarjanje zgodovine. Kot je sporočil za STA, resolucija namerno spregleda ključni kontekst druge svetovne vojne, selektivno izbira spomin na žrtve in hkrati grobo razvrednoti pogum, žrtvovanje in odločnost vseh, ki so se "borili na pravi strani zgodovine".

Evropski poslanec Vladimir Prebilič (Zeleni), ki je glasoval proti resoluciji, je v odzivu ošvrknil domačo politiko, ki da je nezrela in svoje notranje obračune seli na mednarodni parket. "Odločno zavračam poskuse politizacije naše zgodovine ter zlorabo Evropskega parlamenta v ta namen, s čimer se postavlja nevaren precedens obravnave zelo specifične zgodovinske tematike o zgolj eni državi članici," je zapisal.

Menil je še, da je resolucija "zgodovinsko revizionistično besedilo, ki namenoma prezre ključen kontekst druge svetovne vojne". Čeprav je glasoval proti resoluciji, ne zanika odgovornosti tistih, ki so izvensodne poboje zagrešili in bi morali za to prevzeti posledice, je dodal.

Levica je današnje glasovanje označila za "sramoto, ki dokazuje, kako globoko desno je zdrsnila evropska politika". Danes izglasovana resolucija po njihovem mnenju predstavlja "nevedno vmešavanje v slovenski kolektivni spomin ter zlorabo polpretekle zgodovine za politično obračunavanje, kar najostreje obsojamo".

Kot pravijo, sta sprejem resolucije sta zrežirali Romana Tomc in SDS . "Današnje glasovanje še enkrat znova dokazuje, kako Slovenija postaja otok levo usmerjene politike v morju pohoda desnice na oblast širom Evrope." Resolucije Evropskega parlamenta ne mislijo upoštevati. "Vsem umrlim v drugi svetovni vojni na vseh straneh spopadov priznavamo pravico do dostojnega pokopa."