Pozivi k odprtju poti za dostavo pomoči: 'Nujno je, da orožje utihne'

Poslanci so poudarili potrebo po hitrem, varnem in neoviranem humanitarnem dostopu. V nezavezujoči resoluciji, ki so jo potrdili s 327 glasovi proti 44 in 120 vzdržanimi glasovi, so pozvali izraelske oblasti, naj odprejo prehode Rafa, Kerem Šalom, Karmi in Erez za humanitarne konvoje.

Po prepričanju poslancev je potrebna takojšnja in trajna prekinitev ognja, da bi preprečili grozečo nevarnost lakote na območju Gaze. Hkrati so pozvali k brezpogojni izpustitvi vseh talcev, ki so bili ugrabljeni ob napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani.

Evropski parlament je pozdravil odprtje pomorskih koridorjev za dostavo pomoči v Gazo, vendar ob tem poudaril, da mora biti dostava pomoči po kopnem prednostna naloga. Pri tem priznava tudi nepogrešljivo vlogo agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) v regiji, izhaja iz objavljenega sporočila za javnost.