Evropski parlament pozval k neodvisni preiskavi volitev v Srbiji

Evropski parlament je v resoluciji, ki jo je potrdil s 461 glasovi za, 53 proti in 43 vzdržanimi, zapisal, da so srbske volitve 17. decembra lani kljub nemotenemu poteku zaznamovale številne postopkovne pomanjkljivosti. Med temi poslanci izpostavljajo pogoste primere prezasedenosti volišč, kršitve tajnosti glasovanja in številne primere skupinskega glasovanja, so sporočili iz parlamenta.

Srbske oblasti so ob tem opozorili, da je pravilno delovanje demokratičnih institucij ključen del srbskega približevanja EU. Poslanci so pozvali k neodvisni preiskavi parlamentarnih, pokrajinskih in lokalnih volitev s strani uglednih mednarodnih pravnih strokovnjakov in institucij. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti volitvam v beograjsko mestno skupščino.

Če se bo izkazalo, da so bile srbske oblasti neposredno vpletene v volilno goljufijo, bi morala EU začasno ustaviti izplačevanje evropskih sredstev Srbiji, so še poudarili poslanci. To bi bilo treba prav tako storiti, če srbske oblasti ne bodo želele izpolniti priporočil Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) in Beneške komisije na področju volitev.