Evropski parlament pozval k novim sankcijam proti Iranu

EU so pozvali, naj na seznam sankcioniranih uvrsti tudi generalnega državnega tožilca Mohameda Džafarja Montazerija in vse fundacije, povezane z iransko revolucionarno gardo, so sporočili iz parlamenta.

Parlament je najostreje obsodil obsodbe na smrt in usmrtitve miroljubnih protestnikov v Iranu ter pozval iranske oblasti, naj zagotovijo takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh protestnikov. Ostro je obsodil dejstvo, da iranski režim kazenski postopek in smrtno kazen uporablja kot orožje, s katerim zatira nestrinjanje in kaznuje ljudi za uveljavljanje njihovih temeljnih pravic. Tiste, ki so odgovorni za uboje na stotine protestnikov, je treba privesti pred sodišče, poudarjajo v resoluciji.

Pozvali so tudi k "razširitvi omejevalnih ukrepov" proti Iranu, saj ta Rusiji še naprej zagotavlja brezpilotne letalnike in načrtuje dobavo raket zemlja-zemlja. Izrazili so tudi zaskrbljenost zaradi represije nad iransko diasporo v EU, ki jo izvajajo oblasti Islamske republike Iran, vključno z vohunjenjem in atentati.