Evropski parlament prikimal manjši zaščiti volkov

Evropski poslanci so predlog Evropske komisije za ciljno spremembo direktive o habitatih, da se status zaščite volkov v EU uskladi z bernsko konvencijo ter se varstveni status volka spremeni iz strogo zaščitenega v zaščitenega, potrdili s 371 glasovi za in 162 proti ter 37 vzdržanimi glasovi.

"Države članice bodo zdaj imele večjo fleksibilnost pri upravljanju populacij volkov in izboljšanju sobivanja z ljudmi ter pri zmanjšanju vpliva rastoče populacije volkov v EU. Sprejemale bodo lahko ukrepe, ki so prilagojeni regionalnim razmeram," so sporočili iz Bruslja.