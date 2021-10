Evropski parlament pripravlja tožbo proti komisiji glede vladavine prava

"Evropska komisija je skupnost, zgrajena na načelih demokracije in vladavine prava. Če sta ti dve v državi članici ogroženi, ju mora EU zaščititi. Zato sem našo pravno službo pozval, naj pripravi tožbo proti komisiji, da se zagotovi ustrezno izvajanje pravil EU," je še poudaril, kot so sporočili iz parlamenta.

Sassoli je pismo pravni službi poslal po tistem, ko je pravni postopek proti komisiji pretekli četrtek podprl parlamentarni odbor za pravne zadeve. Ukrepanje je na današnji konferenci predsednikov podprla tudi večina vodij političnih skupin v parlamentu. V pismu je jasno zapisano, da bo Evropski parlament umaknil ta pravni postopek, če bo komisija ustrezno ukrepala, so še zapisali v sporočilu za javnost.

EU je uredbo o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava sprejela v okviru pogajanj o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021–2027 in skladu za okrevanje. Kompromis je bilo mogoče doseči, ker so se voditelji članic zavezali, da do odločitve Sodišča EU Unija na podlagi te uredbe ne bo ukrepala. Varšava in Budimpešta sta se v skladu z napovedmi marca dejansko pritožili na sodišču, kjer spodbijata uredbo, ki je začela veljati januarja. Sodba se pričakuje prihodnjo pomlad.

V komisiji po neuradnih navedbah ne želijo tožbe, zato se v kratkem pričakuje prvi korak v kontekstu te uredbe – pismo članicam, za katere se ocenjuje, da kršijo to zakonodajo, katere temeljni cilj je zaščita proračuna EU. Po pričakovanjih bosta to Poljska in Madžarska.