Evropski parlament: 'Putin mora odgovarjati za smrt Navalnega'

Evropski parlament je v resoluciji poudaril, da vso kazensko in politično odgovornost za smrt Navalnega, ki je umrl 16. februarja med prestajanjem kazni v ruskem zaporu, nosita ruska država in še zlasti predsednik Putin, ki bi moral odgovarjati.

Poslanci v resoluciji, ki je bila sprejeta s 506 glasovi za, devetimi proti in 32 vzdržanimi glasovi, opozarjajo, da je umor Alekseja Navalnega še en znak vse večje in sistematične represije v Rusiji, ter zahtevajo neodvisno in pregledno mednarodno preiskavo, da bi storilci odgovarjali za svoja dejanja in da bi bilo pravici zadoščeno.

Parlament Evropsko unijo in njene članice poziva, naj še naprej dejavno podpirajo neodvisno rusko civilno družbo in demokratično opozicijo.

Resolucija tudi poziva države članice, naj okrepijo prizadevanja za izpustitev zapornikov v Rusiji, vključno z možnostjo morebitne izmenjave zapornikov. Poleg tega morajo nadaljevati politično, gospodarsko, finančno in vojaško podporo Ukrajini, saj je to najboljši odgovor na nasilne prakse kremeljskega režima, so sporočili iz Evropskega parlamenta.