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Evropski parlament Toninu ni priznal poslanske imunitete

Strasbourg, 15. 09. 2026 12.31 pred 1 uro 2 min branja 106

Avtor:
STA M.V.
Matej Tonin

Evropski parlament je v Strasbourgu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu (EPP/NSi) ne odvzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete.

Zahtevo za odvzem poslanske imunitete Mateju Toninu je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo (SDT) v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars.

Pred glasovanjem je Tonin v Strasbourgu na srečanju s slovenskimi novinarji dejal, da ima podporo poslancev svoje politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), glede drugih pa ni bil prepričan. Na izid glasovanja se za zdaj še ni odzval.

Status poslanske imunitete ni povezan s primerom Knovs, ki izhaja iz časa pred nastopom mandata evropskega poslanca, zato je prav, da se Tonin brani pred sodiščem, pa so pred glasovanjem dejali Vladimir Prebilič (Zeleni/Prerod), Marjan Šarec (Renew/Svoboda) in Matjaž Nemec (S&D/SD).

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Obtožni predlog zoper tri vidne člane stranke NSi - Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata - je junija postal pravnomočen, medtem ko je bil zoper Tonina zavržen. Izločitev kazenskega postopka zoper Tonina je do odločitve Evropskega parlamenta o imuniteti predlagalo tožilstvo.

Pristojni odbor za pravne zadeve je sredi julija sicer zavrnil predlog poročevalca odbora Ilhana Kyuchyuka (Renew), naj Toninu parlament imuniteto odvzame. Za odvzem je takrat glasovalo 10 evroposlancev, 13 jih je bilo proti, eden pa je bil vzdržan. Evropski parlament je tako danes glasoval o predlogu, da evroposlancu iz vrst NSi ne odvzame imunitete, in ga zavrnil.

Predsednica parlamenta Roberta Metsola bo zdaj sklep posredovala pristojnim slovenskim organom in Toninu.

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KOMENTARJI106

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bbc.co.uk
15. 09. 2026 13.51
to ni nič....končno bo za nekaj odgovarjal...ligenj
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+1
1 0
Robin Hood 666
15. 09. 2026 13.50
A bo prej zastaralo🤔
Odgovori
0 0
Deep1
15. 09. 2026 13.49
Ej ga model a je že našel tovornjak.....ki še zmeraj kroži po Sloveniji. 😅😆
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
15. 09. 2026 13.49
Le enega je bilo treba resno podmazat, v parlamwntu EU da gre od Toninčeka pa pa imuniteta.
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0 0
zajfa
15. 09. 2026 13.48
So vrnili milo za žajfo.
Odgovori
0 0
Bombardirc1
15. 09. 2026 13.48
Ha ha ha lažnjivi kljukec se bo končno znašel na sodišču.
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+2
2 0
nivo
15. 09. 2026 13.47
V principu to ne pomeni nič posebnega, bolj pomembno je lahko, da bodo kdaj rabili tudi njegov glas.
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+1
1 0
inside1
15. 09. 2026 13.46
Glede na to, da to tak vsi nedolžni vedno, poslanske imunitete ne rabi nihče. Če je imel kohones po robu hodit, naj se pa sedaj še zagovarja...
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+1
1 0
Zaklenjena resnica
15. 09. 2026 13.45
Ljudmila je edina, ki je v stranki NSi nosila hlače
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+5
5 0
Polkavalčekrokenrol
15. 09. 2026 13.44
da ni izraela bi bilo drugače,še bo zanimivo
Odgovori
+3
3 0
Pedro Lopez
15. 09. 2026 13.44
Kakšne pa so posledice za akterje v razvpitih posnetkih izpred volitev, ko so odkrito ponujali in prodajali državo tujcem?
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-3
1 4
Posteni
15. 09. 2026 13.47
Na pisnetkih ni bilo niti enega odlicevalca.. sicer pa iz 20% izveckov posnetkov si videl celo zgodbo anee 🤣🤣
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+1
1 0
suleol
15. 09. 2026 13.44
lovka sdsa zato pa vedno sestavi vlado tud ce zgubi na volitvah
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+5
5 0
Mens sana
15. 09. 2026 13.43
....................ministra Vrtovec in Matoz sta mu prišepnila, da je nedolžen kot jagnje, ker vse kar je počel je skladno z vsemi demokratičnimi standardi naše države in v dobrobit njegovih političnih prijateljev................
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+4
4 0
FIRBCA
15. 09. 2026 13.42
eu parlament samo lobiranje in santa barbara za svoje intirese to je fabrika ko nas zelo zazera in unicuje tega ne rabimo vec.
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-2
1 3
suleol
15. 09. 2026 13.42
imunitete ukinit takoj kaksne imunitete, sploh pa ce je nedolzen ane
Odgovori
+2
2 0
suleol
15. 09. 2026 13.41
ja bogi fant
Odgovori
+3
3 0
JP2022
15. 09. 2026 13.41
Pr vsemu trudu za diskreditacijo, SDS še vedno vodi, drugi so Svoboda, tretji NSI &Co ... Resnica je tam z Levico .. enega sovraštva, enih fabrikacij, very sad ..
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-1
0 1
Anion6anion
15. 09. 2026 13.41
Zakaj se sklicuje na imuniteto , če se čuti nedolžnega?
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+2
2 0
Uporabnik1884443
15. 09. 2026 13.40
To je danes udarna vest slovenske novinarske smetane, da je kolegu povedal, da ga ne prisluškujejo in da ga bodo... Res uboga raja!!
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+0
2 2
gmajna
15. 09. 2026 13.38
👏Etično , isti grehi isti vatli
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+2
2 0
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