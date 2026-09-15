Evropski parlament Toninu ni priznal poslanske imunitete

Zahtevo za odvzem poslanske imunitete Mateju Toninu je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo (SDT) v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars.

Pred glasovanjem je Tonin v Strasbourgu na srečanju s slovenskimi novinarji dejal, da ima podporo poslancev svoje politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), glede drugih pa ni bil prepričan. Na izid glasovanja se za zdaj še ni odzval.

Status poslanske imunitete ni povezan s primerom Knovs, ki izhaja iz časa pred nastopom mandata evropskega poslanca, zato je prav, da se Tonin brani pred sodiščem, pa so pred glasovanjem dejali Vladimir Prebilič (Zeleni/Prerod), Marjan Šarec (Renew/Svoboda) in Matjaž Nemec (S&D/SD).