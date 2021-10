Evropski parlament toži Evropsko komisijo glede vladavine prava

David Sassoli in Ursula von der Leyen

"V skladu s pozivom iz resolucije Evropskega parlamenta je naša pravna služba danes na Sodišče EU vložila tožbo proti Evropski komisiji zaradi neuporabe uredbe o pogojevanju," je sporočil predsednik parlamenta David Sassoli.

Pri tem je izrazil pričakovanje, da bo komisija ravnala dosledno in izpolnila tisto, kar je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila med zadnjo plenarno razpravo o tem vprašanju. "Treba je preiti od besed k dejanjem," je dejal Sassoli.

Sassoli je 20. oktobra pravno službo Evropskega parlamenta pozval k pripravi tožbe proti Evropski komisiji zaradi neukrepanja glede mehanizma o pogojevanju evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava. Sassoli je pismo pravni službi poslal po tistem, ko je pravni postopek proti komisiji podprl parlamentarni odbor za pravne zadeve.

Evropski parlament je resolucijo, v kateri je komisiji zagrozil s tožbo zaradi neukrepanja v primerih kršitev vladavine prava, sprejel junija.

EU je uredbo o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava sprejela v okviru lanskoletnih pogajanj o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021-2027 in skladu za okrevanje. Kompromis je bilo mogoče doseči, ker so se voditelji članic zavezali, da do odločitve sodišča unija na podlagi te uredbe ne bo ukrepala.

Varšava in Budimpešta sta se v skladu z napovedmi marca letos dejansko pritožili na sodišču, kjer spodbijata uredbo, ki je začela veljati januarja. Na Sodišču EU v Luxembourgu je v začetku meseca potekala ustna obravnava v primeru tožbe. Sodbo je pričakovati prihodnjo pomlad.

Evropski parlament kljub sklepom voditeljev članic, da se počaka na sodbo, pritiska na Evropsko komisijo, naj ukrepa takoj, in že lep čas grozi s tožbo proti komisiji, ki jo je danes tudi uresničil.