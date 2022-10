Evropski parlament z ukrepi za učinkovitejši odziv na zdravstvene krize

Gre za prvi sveženj ukrepov pri oblikovanju evropske zdravstvene unije, ki temeljijo na izkušnjah, pridobljenih med pandemijo covida-19, poudarjajo v Evropskem parlamentu.

Poslanci so podprli dogovor, dosežen s Svetom EU, o krepitvi mandata Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Cilj nove zakonodaje je okrepiti zmogljivosti EU za preprečevanje izbruhov nalezljivih bolezni, pripravo nanje in njihovo obvladovanje.

Kot je v razpravi pojasnila poročevalka, evropska poslanka Joanna Kopcinska, bo ECDC sodeloval pri razvoju zdravstvenih kazalnikov, s katerimi se bo Unija odzivala na nalezljive bolezni ter s tem povezana vprašanja javnega zdravja. Center bo lahko tudi zagotavljal zanesljivo in neodvisno strokovno znanje in podpiral ukrepe za preprečevanje čezmejnih groženj za zdravje ter pripravo in odzivanje nanje.