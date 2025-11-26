Evropski parlament za omejitev dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 16 let

Evropski poslanci so pozvali k ukrepom na ravni EU za zaščito mladoletnikov na spletu, kot sta starostna omejitev za mlajše od 16 let in prepoved najbolj škodljivih praks, ki povečujejo zasvojenost. Pozvali so tudi k ukrepom proti nekaterim orodjem generativne umetne inteligence, kot so globoki ponaredki.

Predlagajo za mlajše od 16 let in prepoved najbolj škodljivih praks. FOTO: AP icon-expand

Poslanci Evropskega parlamenta so s 483 glasovi za, 92 proti in 86 vzdržanimi sprejeli poročilo, v katerem so izrazili zaskrbljenost zaradi ogrožanja mladoletnikov na spletu ter pozvali k ukrepom za njihovo zaščito. Menijo, da bi morali biti otroci stari najmanj 16 let, če želijo samostojno uporabljati družbena omrežja, platforme za izmenjavo videoposnetkov in orodja umetne inteligence. Mladoletniki, stari med 13 in 16 let, bi imeli dostop le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov.

Predlagajo izklop nekaterih funkcij

Predlagajo tudi izklop nekaterih funkcij za mladoletnike, denimo neskončno drsenje, samodejno predvajanje, nagrade in škodljive igrifikacijske prakse.

Podprli so prizadevanja Evropske komisije, ki že razvija aplikacijo za preverjanje starosti in evropsko denarnico za digitalno identiteto. FOTO: Shutterstock icon-expand

Izpostavili so omejitev nekaterih mehanizmov v videoigrah, ki temeljijo na sistemih iger na srečo, ter omejitev ciljnega oglaševanja in trženja s pomočjo vplivnežev, zlasti mladoletnih. Pozivajo še k prepovedi spletnih mest, ki kršijo predpise EU, in k ukrepom za spoprijemanje z izzivi, ki jih prinašajo orodja generativne umetne inteligence, kot so globoki ponaredki, klepetalni boti za druženje in t. i. aplikacije za slačenje, ki brez soglasja ustvarjajo manipulirane fotografije.

'Vaše storitve niso namenjene otrokom. Ta eksperiment se tukaj konča.'