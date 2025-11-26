Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Evropski parlament za omejitev dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 16 let

Strasbourg, 26. 11. 2025 14.24 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
2

Evropski poslanci so pozvali k ukrepom na ravni EU za zaščito mladoletnikov na spletu, kot sta starostna omejitev za mlajše od 16 let in prepoved najbolj škodljivih praks, ki povečujejo zasvojenost. Pozvali so tudi k ukrepom proti nekaterim orodjem generativne umetne inteligence, kot so globoki ponaredki.

Predlagajo za mlajše od 16 let in prepoved najbolj škodljivih praks.
Predlagajo za mlajše od 16 let in prepoved najbolj škodljivih praks. FOTO: AP

Poslanci Evropskega parlamenta so s 483 glasovi za, 92 proti in 86 vzdržanimi sprejeli poročilo, v katerem so izrazili zaskrbljenost zaradi ogrožanja mladoletnikov na spletu ter pozvali k ukrepom za njihovo zaščito.

Menijo, da bi morali biti otroci stari najmanj 16 let, če želijo samostojno uporabljati družbena omrežja, platforme za izmenjavo videoposnetkov in orodja umetne inteligence. Mladoletniki, stari med 13 in 16 let, bi imeli dostop le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov.

Predlagajo izklop nekaterih funkcij

Predlagajo tudi izklop nekaterih funkcij za mladoletnike, denimo neskončno drsenje, samodejno predvajanje, nagrade in škodljive igrifikacijske prakse.

Podprli so prizadevanja Evropske komisije, ki že razvija aplikacijo za preverjanje starosti in evropsko denarnico za digitalno identiteto.
Podprli so prizadevanja Evropske komisije, ki že razvija aplikacijo za preverjanje starosti in evropsko denarnico za digitalno identiteto. FOTO: Shutterstock

Izpostavili so omejitev nekaterih mehanizmov v videoigrah, ki temeljijo na sistemih iger na srečo, ter omejitev ciljnega oglaševanja in trženja s pomočjo vplivnežev, zlasti mladoletnih.

Pozivajo še k prepovedi spletnih mest, ki kršijo predpise EU, in k ukrepom za spoprijemanje z izzivi, ki jih prinašajo orodja generativne umetne inteligence, kot so globoki ponaredki, klepetalni boti za druženje in t. i. aplikacije za slačenje, ki brez soglasja ustvarjajo manipulirane fotografije.

'Vaše storitve niso namenjene otrokom. Ta eksperiment se tukaj konča.'

Podprli so prizadevanja Evropske komisije, ki že razvija aplikacijo za preverjanje starosti in evropsko denarnico za digitalno identiteto.

"Skupaj z doslednim izvajanjem zakona o digitalnih storitvah bodo ti ukrepi znatno povečali raven zaščite otrok. (...) Platformam jasno sporočamo: vaše storitve niso namenjene otrokom. Ta eksperiment se tukaj konča," je med razpravo dejala poročevalka, danska evroposlanka Christel Schaldemose (S&D).

Poslanci pozivajo še, da je treba poskrbeti za dosledno upoštevanje akta o digitalnih storitvah in druge ustrezne zakonodaje. V primerih resnega neupoštevanja določb o zaščiti mladoletnikov bi morali biti vodilni v podjetjih po njihovem osebno odgovorni za kršitve.

Poročilo je odziv na rezultate raziskave, ki je pokazala, da 97 odstotkov mladih vsak dan brska po spletu, vedenjski vzorci pa kažejo na zasvojenost.

Rezultati raziskave Eurobarometer 2025 so pokazali, da več kot 90 odstotkov Evropejcev meni, da so ukrepi za zaščito otrok na spletu nujno potrebni. Nekatere države so že začele sprejemati ukrepe, kot so starostne omejitve in preverjanje starosti.

evropski parlament mladoletniki splet
Naslednji članek

Velika davčna prevara: državo opeharili za 78 milijonov evrov

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
26. 11. 2025 16.08
+1
Hahaha. Utopija. Do zdaj ste mel stare na ulicah, zdaj pa boste dobil svet na njih stoji.
ODGOVORI
1 0
osservatore
26. 11. 2025 15.48
-1
Ja se strinjam. Samo kako bo izgledalo preverjanje starosti? Aplikacija za preverjanje starosti? A bodo morali vpisati številko svojega bančnega računa?
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363