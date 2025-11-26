Evropski parlament za omejitev dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 16 let

Poslanci Evropskega parlamenta so s 483 glasovi za, 92 proti in 86 vzdržanimi sprejeli poročilo, v katerem so izrazili zaskrbljenost zaradi ogrožanja mladoletnikov na spletu ter pozvali k ukrepom za njihovo zaščito.
Menijo, da bi morali biti otroci stari najmanj 16 let, če želijo samostojno uporabljati družbena omrežja, platforme za izmenjavo videoposnetkov in orodja umetne inteligence. Mladoletniki, stari med 13 in 16 let, bi imeli dostop le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov.
Predlagajo izklop nekaterih funkcij
Predlagajo tudi izklop nekaterih funkcij za mladoletnike, denimo neskončno drsenje, samodejno predvajanje, nagrade in škodljive igrifikacijske prakse.
Izpostavili so omejitev nekaterih mehanizmov v videoigrah, ki temeljijo na sistemih iger na srečo, ter omejitev ciljnega oglaševanja in trženja s pomočjo vplivnežev, zlasti mladoletnih.
Pozivajo še k prepovedi spletnih mest, ki kršijo predpise EU, in k ukrepom za spoprijemanje z izzivi, ki jih prinašajo orodja generativne umetne inteligence, kot so globoki ponaredki, klepetalni boti za druženje in t. i. aplikacije za slačenje, ki brez soglasja ustvarjajo manipulirane fotografije.
'Vaše storitve niso namenjene otrokom. Ta eksperiment se tukaj konča.'
Podprli so prizadevanja Evropske komisije, ki že razvija aplikacijo za preverjanje starosti in evropsko denarnico za digitalno identiteto.
"Skupaj z doslednim izvajanjem zakona o digitalnih storitvah bodo ti ukrepi znatno povečali raven zaščite otrok. (...) Platformam jasno sporočamo: vaše storitve niso namenjene otrokom. Ta eksperiment se tukaj konča," je med razpravo dejala poročevalka, danska evroposlanka Christel Schaldemose (S&D).
Poslanci pozivajo še, da je treba poskrbeti za dosledno upoštevanje akta o digitalnih storitvah in druge ustrezne zakonodaje. V primerih resnega neupoštevanja določb o zaščiti mladoletnikov bi morali biti vodilni v podjetjih po njihovem osebno odgovorni za kršitve.
Poročilo je odziv na rezultate raziskave, ki je pokazala, da 97 odstotkov mladih vsak dan brska po spletu, vedenjski vzorci pa kažejo na zasvojenost.
Rezultati raziskave Eurobarometer 2025 so pokazali, da več kot 90 odstotkov Evropejcev meni, da so ukrepi za zaščito otrok na spletu nujno potrebni. Nekatere države so že začele sprejemati ukrepe, kot so starostne omejitve in preverjanje starosti.
