Evropski poslanci predlagajo strožje predpise za dobrobit psov in mačk

Psi in mačke, uvoženi iz tretjih držav za prodajo, bi morali biti pred vstopom v EU prav tako čipirani in registrirani.

Evropski poslanci želijo, da so vsi psi in mačke v EU individualno prepoznavni z mikročipom in registrirani v medsebojno povezanih nacionalnih zbirkah podatkov, poenotenih na ravni EU. Menijo tudi, da je treba prepovedati prodajo psov in mačk v trgovinah z malimi živalmi, so danes sporočili iz Evropskega parlamenta.

Evropski poslanci so podprli tudi prepoved parjenja psov in mačk v ožjem sorodstvu ter nekaj drugih ukrepov za dobrobit teh živali.

Parlament je sprejel svoje stališče o pravilih EU za dobro počutje in sledljivost psov in mačk s 457 glasovi za, 17 glasovi proti in 86 vzdržanimi.

Češka evroposlanka, poročevalka in predsednica odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja Veronika Vrecionova (ECR) je dejala, da gre za "jasen korak proti nezakoniti vzreji in neodgovornemu uvozu živali iz držav zunaj EU". "Ta skupna zaveza je dobra izhodiščna točka za plodne pogovore s komisijo in Svetom EU," je dodala.

Evropski parlament bo sedaj lahko začel pogajanja s Svetom EU o končni vsebini zakona.

Hišnega ljubljenčka ima približno 44 odstotkov državljanov EU, trgovina s psi in mačkami pa se je v zadnjih letih znatno povečala in po podatkih Evropske komisije znaša 1,3 milijarde evrov letno. Približno 60 odstotkov lastnikov pse ali mačke kupi prek spleta. Ker v državah članicah EU ni enotnih minimalnih standardov za dobrobit psov in mačk, je komisija leta 2023 predlagala ta nova pravila.