Evropski parlament začel proces za spremembo pogodb EU

Evropski parlament zase zahteva tudi pravico, da predlaga, spremeni ali prekliče zakonodajo EU ter pridobi polne pravice sozakonodajalca za proračun EU, prav tako pa zahteva okrepitev postopkov za zaščito temeljnih vrednot EU.

Poslanci so v predlogu reforme predvideli tudi prilagoditev pristojnosti EU, zlasti na področju zdravja in čezmejnih nevarnosti za zdravje, obrambe ter socialne in gospodarske politike. Zahtevajo tudi nadaljnje izvajanje evropskega stebra socialnih pravic v celoti in vključitev koncepta socialnega napredka v pogodbe EU.

V reformni predlog pa so vključili tudi okrepitev odpornosti gospodarstva EU, predvsem prek podpore malim in srednje velikim podjetjem ter spodbujanja naložb za zelen in pravičen razvoj.