Evropski parlament zavrnil oba predloga nezaupnice Evropski komisiji

Evroposlanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu zavrnili oba predloga nezaupnice Evropski komisiji pod vodstvom predsednice Ursule von der Leyen. Ta se je že zahvalila za veliko podporo in napovedala tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom pri soočanju z izzivi, ki so pred Evropo. Slovenski evroposlanci so glasovali različno.

Da bi bila nezaupnica izglasovana, bi moral vsaj eden od predlogov prejeti dvotretjinsko večino oddanih glasov, ki bi predstavljali večino vseh 720 poslancev parlamenta.

Za predlog skrajno desnih Domoljubov za Evropo (PfE), v kateri so komisiji očitali neuspešna trgovinska pogajanja z ZDA ter škodovanje evropskim podjetjem in kmetom, je glasovalo 179 poslancev. Proti jih je bilo 378, 37 pa jih je bilo vzdržanih. Za predlog Levice, v kateri so Evropski komisiji poleg popuščanja v trgovinskih pogovorih z ZDA in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur očitali še neukrepanje v zvezi z dogajanjem v Gazi, pa je glasovalo 133 evroposlancev. Proti jih je glasovalo 383, vzdržanih pa je bilo 78. "Globoko cenim močno podporo, ki smo jo prejeli danes. Komisija bo še naprej tesno sodelovala z Evropskim parlamentom pri spopadanju z izzivi Evrope. Skupaj bomo dosegli rezultate za vse Evropejce," je v odzivu na glasovanji na družbenem omrežju X zapisala Ursula von der Leyen.

Kritika skupine Levica

Prvopodpisana pod predlog skupine Levica Manon Aubry je medtem po glasovanju sporočila, da je predsednica komisije "sokriva za genocid v Gazi in podpisuje prostotrgovinske sporazume, kakršen je tisti z Mercosurjem". "Kdor zavrača nezaupnico njej, je kriv," je na omrežju X zapisala sopredsedujoča skrajno levi politični skupini. Da bi bila nezaupnica izglasovana, bi moral vsaj eden od predlogov prejeti dvotretjinsko večino oddanih glasov, ki bi predstavljali večino vseh 720 poslancev parlamenta. Na obeh glasovanjih je glas oddalo po 594 poslancev. Druga komisija pod vodstvom von der Leyen, ki je mandat nastopila decembra lani, je eno glasovanje o predlogu nezaupnice uspešno prestala že julija. Tedaj je za glasovalo 175 poslancev, proti 360, 18 pa jih je bilo vzdržanih. Tako sta bila danes neuspešna še 15. in 16. predlog nezaupnice Evropski komisiji od leta 1972, ko je bil vložen prvi. Je pa leta 1999 že napoved vložitve predloga nezaupnice odnesla Evropsko komisijo pod vodstvom Luksemburžana Jacquesa Santerja.

Slovenski poslanci razdeljeni