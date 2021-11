Evropski poslanci izrazili zaskrbljenost zaradi ozračja sovražnosti v Sloveniji

Misija Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev je od 13. do 15. oktobra v Sloveniji preverjala stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. Člani parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe) so se v okviru misije srečali s predstavniki nacionalnih oblasti, civilne družbe, nevladnih organizacij in medijev. Do srečanja s slovenskim premierjem Janezom Janšo ni prišlo.

O svojih ugotovitvah so pripravili poročilo, ki naj bi ga na zasedanju odbora Libe obravnavali na četrtkovem zasedanju skupaj s poročilom o ugotovitvah podobne misije na Slovaškem in Bolgariji v septembru.

V sklepnih ugotovitvah osnutka poročila, ki ga je pridobila Slovenska tiskovna agencija in ki se lahko še spremeni, so člani misije med drugim izrazili globoko zaskrbljenost zaradi ozračja sovražnosti, nezaupanja in globoke polarizacije v Sloveniji, ki je spodkopalo zaupanje v različne javne organe in tudi med njimi.