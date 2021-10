Evropski poslanci o visokih cenah energije in Pandorinih dokumentih

Poslanci se bodo v dopoldanski razpravi najprej posvetili perečemu vprašanju naraščanja cen energentov in ekonomskih posledic za potrošnike in podjetja v nekaterih članicah EU. V razpravi naj bi se osredotočili na morebitne ukrepe in iskanje rešitev za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter na potrebo po odpravljanju energetske revščine.