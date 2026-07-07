Več pravic letalskih potnikov: odškodnine, prtljaga, brezplačen popravek imena

Poslanci Evropskega parlamenta so v s 646 glasovi za, 12 glasovi proti in tremi vzdržanimi glasovi potrdili spremembe pravil o pravicah letalskih potnikov, o katerih so se v spravnem odboru dogovorili s Svetom Evropske unije. Kot pravijo, je namen teh pravil, da potnike ustrezno zaščitijo pred motnjami potovanj, kot so zavrnitev vkrcanja ter zamude in odpovedi letov.

Potniki med letom FOTO: Shutterstock

"Trdo smo delali, da bi zagotovili, da potniki ne bi izgubili pravic, ki so jih že imeli, hkrati pa smo zagotovili boljšo zaščito za družine, osebe z omejeno mobilnostjo in vse tiste, ki jo najbolj potrebujejo," je dejal podpredsednik odbora za promet in turizem Virginijus Sinkevičius (Zeleni/EFA, Litva). Poročevalec Andrej Novakov (EPP, Bolgarija) pa je glasovanje označil za zmago tako za potnike kot za evropsko letalstvo. "Po več kot 13 letih zastoja končno nadomeščamo negotovost z jasnimi pravili, močnejšimi pravicami in zaupanjem. Ko se ljudje odpravijo na pot z letalom, njihove pravice ne bodo ostale na tleh," je sporočil.

Odškodnine zagotovljene. Natančna opredelitev, kdaj je ni

Evropski poslanci so uspeli ohraniti pravico potnikov do povračila stroškov ali spremembe poti v primeru odpovedi. "Potniki bodo lahko še naprej zahtevali odškodnino za zamude, daljše od treh ur, če bo let odpovedan manj kot 14 dni pred odhodom ali če bo potniku zavrnjeno vkrcanje," so poudarili. Tudi odškodnine za lete z zamudo ali odpovedane lete ostajajo nespremenjene in bodo odvisne od dolžine leta: 250 evrov za potovanja do 1500 kilometrov, 400 evrov za potovanja v Evropski uniji, daljša od 1500 kilometrov, in druga potovanja med 1500 kilometri in 3500 kilometri, ter 600 evrov za vsa druga daljša potovanja. Letalski prevozniki bodo lahko za svoja najdaljša potovanja znižali odškodnino za 50 odstotkov, če bodo potniki po motnji potovanja imeli možnost spremembe poti do cilja potovanja ali če zamuda ob prihodu ne bo daljša od štirih ur.

Potniki na letališču FOTO: Dreamstime

Odškodnine pa ne bodo rabili plačati, če bo do zamude ali odpovedi prišlo zaradi dejavnikov, na katere nimajo vpliva. Ker pa je v preteklosti prišlo do zmede, kaj je vključeno v te izredne dejavnike in kaj ne, bodo nova pravila zdaj vključevala odprt seznam izrednih okoliščin, kot so naravne nesreče, vojne, vremenske razmere in moteči potniki. Mednje sodijo tudi stavke na letališčih ter stavke izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa in izvajalcev storitev zemeljske oskrbe. "V vseh primerih bodo letalski prevozniki še vedno dolžni poskrbeti za potnike, ki bodo obtičali na letališču. Vsaki dve uri čakanja jim bodo morali ponuditi okrepčila, po treh urah pa obrok. Ob daljših zamudah jim bodo morali zagotoviti prenočitev (za največ tri noči, če letalski prevoznik ne more vplivati na motnjo)," so odločili.

Preprostejši postopek povračil in nadomestil

Evroposlanci so ob tem vztrajali, da mora biti postopek povračila stroškov hitrejši in lažji. Potnikom, ki se bodo namesto za spremembo poti odločili za povračilo stroškov, bodo tako stroški samodejno povrnjeni. V primeru motenj potovanja pa bodo potniki v štirih dneh po prekinitvi potovanja prejeli jasna navodila za vložitev zahtevka za odškodnino. Za dostop do teh informacij potniki ne bodo več potrebovali uporabniškega računa ali posebne aplikacije. Letalski potniki bodo imeli za vložitev zahtevka za odškodnino na voljo devet mesecev. Letalski prevozniki pa bodo imeli na voljo 30 dni, da plačajo odškodnino ali se sklicujejo na izredne razmere, pojasnijo, zakaj odškodnina ne bo zagotovljena, in potnike obvestijo o postopkih za obravnavo pritožb.

Več pravic potnikov: brezplačen popravek imena, brezplačna majhna torba ...

Letalski potniki bodo lahko brez doplačila potovali s povratnim letom povratne vozovnice, četudi odhodnega leta niso izkoristili. Prav tako bo mogoče v skladu z novimi pravili na letalo brez doplačila nesti osebni predmet, kot je majhna torba ali nahrbtnik.

Dogovor najprej odobri Pralament, nato pa ga mora do začetka avgusta 2026 potrditi še Svet EU. Posodobljena pravila bodo začela veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Države članice in podjetja v Evropski uniji bodo nato imeli na voljo eno leto, da se pripravijo na njihovo izvajanje.

Za boljšo preglednost in primerljivost cen so medtem poslanci vztrajali, da morajo letalski prevozniki, posredniki in iskalni portali na začetku postopka rezervacije vedno prikazati ceno vozovnice, ki vključuje ročno prtljago. Potnikom, ki bodo potovali brez ročne prtljage, pa bodo letalski prevozniki lahko ponudili cenejše vozovnice. Letalski prevozniki potniku, ki se je že prijavil na let, ne bodo smeli zaračunati doplačila za popravke napak v zapisu imena potnika ali doplačila za izdajo natisnjenega izvoda vstopnega kupona. Evropski poslanci pa so potnikom zagotovili tudi pravico, da vstopni kupon ob prijavi na let pridobijo digitalno, ne da bi morali za to dodatno zaprositi ali imeti uporabniški račun ali posebno aplikacijo. Potnikom se vkrcanje ne sme zavrniti na podlagi tega, da so uporabili lastno natisnjeno različico digitalno izdanega vstopnega kupona.

Zaščita ranljivih potnikov

Poslanci so zagotovili tudi, da bodo imeli invalidi in potniki z omejeno mobilnostjo pravico do odškodnine, spremembe poti in pomoči letalskih prevoznikov, če bodo zamudili let, ker jim letališče ni pomagalo pravočasno priti do izhoda za vkrcanje. Družine z otroki ob tem po novem na letalih ne bodo ločene, saj so letalske prevoznike zavezali, da morajo osebo, ki spremlja otroka, mlajšega od 14 let, namestiti na sosednji sedež brez dodatnega plačila. To pravico bodo imeli tudi invalidi, osebe z omejeno mobilnostjo in nosečnice.

Prioritete irskega predsedovanja Svetu EU in pomoč kmetom