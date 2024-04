Evropski poslanci odločno proti ruskemu vmešavanju v evropske procese

Evropski poslanci so se v sprejeti resoluciji zavzeli za odločno ukrepanje proti ruskemu vmešavanju v evropske demokratične procese. Nemško skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD), ki se spopada z obtožbami o sodelovanju z Rusijo in Kitajsko, pa so pozvali k objavi finančnih povezav.

Poslanci so v resoluciji, ki so jo potrdili s 429 glasovi za, 27 proti in 48 vzdržanimi, obsodili s Kremljem povezane poskuse vmešavanja in spodkopavanja evropskih demokratičnih procesov. Izrazili so ogorčenje nad verodostojnimi obtožbami, da so nekateri evropski poslanci prejemali plačilo za širjenje ruske propagande in sodelovali v dejavnostih portala Voice of Europe s sedežem v Pragi. Po navedbah Češke je namreč ta portal del ruske operacije vplivanja, katere cilj je povzročiti dvome o ozemeljski celovitosti, suverenosti in svobodi Ukrajine.

Evropski parlament FOTO: AP icon-expand

Od EU in voditeljev držav članic zahtevajo hitro in odločno ukrepanje v zvezi z ruskimi poskusi vmešavanja, saj se evropske volitve, ki bodo med 6. in 9. junijem, približujejo. Odzivanje na tovrstne grožnje, ki prihajajo tudi iz drugih tretjih držav, je lahko po mnenju Evropskega parlamenta učinkovito zgolj, če je pristop celovit in dolgoročen. Obenem predlagajo okrepitev notranje varnosti v Evropskem parlamentu, vključno z izobraževanji na tem področju za poslance in uslužbence. Svet EU so pozvali k vključitvi prokremeljskih medijev, vključno z Voice of Europe, ter ukrajinskega proruskega oligarha Viktorja Medvedčuka in njegovega tesnega sodelavca Artjoma Marčevskega v 14. sveženj sankcij proti Rusiji. Evropski parlament je obenem izrazil zaskrbljenost, ker je ameriški preiskovalni urad FBI zaradi suma, da naj bi prejel denar od kremeljskih agentov, zaslišal evropskega poslanca iz vrst nemške AfD Maximiliana Kraha in aretiral njegovega asistenta zaradi suma vohunjenja za Kitajsko.