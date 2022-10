Evropski poslanci opozorili na nedopustnost nadzora v schengenskem območju

V razpravi so evroposlanci, med njimi Nemec in Irena Joveva (Renew), prav tako opozorili, da nadaljevanje nadzora ni dopustno.

"Že šest mesecev je minilo od prelomne sodbe Sodišča EU, ki je odločilo, da je avstrijski nadzor na notranji meji že od novembra 2017 nezakonit. A kljub temu države članice nadaljujejo s kontrolami, Komisija pa zadevo ignorira. Zato je na mojo pobudo Evropski parlament danes odločno in jasno obsodil nezakonite nadzore. Zahtevali smo spoštovanje prava in odločitev sodišča ter Komisijo pozvali k takojšnjemu ukrepanju," je v razpravi poudaril evropski poslanec (S&D) in podpredsednik SD Matjaž Nemec.

Kot je poudaril, je sodišče Evropske unije potrdilo tisto, kar v Evropskem parlamentu trdijo že več let. "Evropska schengenska pravila jasno določajo, da je nadzore na notranjih mejah ob isti grožnji mogoče izvajati zgolj pol leta. Vsakršno izigravanje pravil je nezakonito. Na svoji koži pa to dnevno plačujejo številni Slovenci, ki se denimo na delo vozijo v sosednjo državo, ter tudi gospodarstvo," je še dodal Nemec.

"Ukrepati moramo zdaj," je pozval in vprašal, kaj bo zdaj naredila Evropska komisija. "Čas je, da zaščitimo vladavino prava in schengen," je dejal. Predlagal je, naj komisija začne postopek ter izda mnenja o nadzoru. "Ali lahko sprejemamo to popolno nespoštovanje vladavine prava samo zato, ker ga kršita Francija in Nemčija," je vprašal.

Poudaril je, da je odločitev sodišča treba spoštovati. "Schengen moramo negovati in ščititi. Če izgubimo schengen, bomo izgubili EU," je sklenil Nemec.

"Mejni nadzori znotraj schengna brez upravičenih razlogov so nedopustni. Onemogočajo prost pretok ljudi, otežujejo življenje tistim, ki delajo v sosednji državi, predvsem pa sejejo razdor med državami," pa je poudarila evroposlanka Joveva. Kot je dejala, so vsi razlogi za podaljševanje polletnega začasnega nadzora "za lase privlečeni".

Predlagala je, naj komisija poda uradno javno mnenje in zaščiti interes unije z dejanji in odločnostjo, države pa naj se dogovorijo o skupnih rešitvah.