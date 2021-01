Evropski poslanci podprli pravico do digitalnega odklopa

Pobuda je bila sprejeta z 472 glasovi za, 126 proti in 83 vzdržanimi glasovi, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Za delovne namene se uporablja vse več digitalnih orodij. Evropski poslanci so poudarili, da je to privedlo do kulture stalne povezanosti, ki negativno vpliva na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Delo od doma je sicer ključnega pomena za ohranjanje delovnih mest in poslovanje med pandemijo covida-19, vendar zaradi dolgih delovnikov in vse večje zahtevnosti prihaja do porasta primerov tesnobe, depresije, izgorelosti in drugih težav z duševnim in fizičnim zdravjem, so navedli.

Podčrtali so, da je pravica do odklopa temeljna pravica, ki delavcem zagotavlja, da jim zunaj delovnega časa ni treba opravljati z delom povezanih nalog, kot so telefonski klici, pisanje elektronskih sporočil in drugo digitalno komuniciranje. Prav tako jim teh nalog ni treba opravljati med počitnicami in drugimi oblikami izostankov od dela.