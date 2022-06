Evropski poslanci: Poljska naj sredstva prejme le ob izpolnjevanju pogojev

Poslance skrbi, da izpolnjevanje mejnikov, ki jih je določila Evropska komisija za izplačilo sredstev, ni dovolj, in poudarjajo, da je popolna skladnost z vrednotami EU predpogoj za financiranje iz milijardnega sklada EU za okrevanje in odpornost. V sprejeti resoluciji so znova opozorili na obstoječe in nenehne kršitve vrednot EU, vključno s pravno državo in neodvisnostjo sodstva. Znova so poudarili pomen spoštovanja odločb Sodišča EU, Evropskega sodišča za človekove pravice kot tudi primarnosti prava EU. Svet EU, ki mora dokončno potrditi načrt za okrevanje posamezne članice, so pozvali, naj tega ne stori, dokler Poljska ne izpolni vseh pogojev, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Poslanci so sicer glasovali tudi o amandmaju k tej resoluciji, ki omenja pripravljenost uporabe vseh orodij, tudi predloga nezaupnice komisiji, če bodo sredstva Poljski izplačana pred izpolnitvijo pogojev. Amandma je podprlo 161 poslancev, proti jih je glasovalo 382, 25 pa se jih je glasovanja vzdržalo, tako da je bil zavrnjen.

Od slovenskih evroposlancev so ga podprli Irena Joveva in Klemen Grošelj (oba Renew) ter Matjaž Nemec in Milan Brglez (oba S&D/SD), drugi pa so bili proti. Nekaj evropskih poslancev iz vrst Renew je sicer ta teden že začelo zbirati podpise pod predlog nezaupnice komisiji, ki so ga nazadnje skušali vključiti v resolucijo, a jim to ni uspelo. Za vložitev predloga nezaupnice je potrebnih 71 podpisov. Napovedali so sicer, da bi ga vložili, ko bi bila Poljski izplačana sredstva, čeprav še ne bi izpolnila pogojev glede pravne države.

V Varšavi so se na sprejeto resolucijo odzvali kritično. "Skupina radikalcev v Evropskem parlamentu znova neupravičeno napada našo državo," je sprejeto resolucijo v četrtek komentiral tiskovni predstavnik poljske vlade Pjotr Mueller. Kot je ob tem poudaril, je Poljska dogovor z Evropsko komisijo glede načrta za okrevanje in odpornost dosegla "po več mesecih napornih pogajanj".

Evropska komisija je 1. junija potrdila poljski načrt za okrevanje in odpornost višini 35,4 milijarde evrov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je takrat, vnovič pa tudi v svojem nastopu pred poslanci v Strasbourgu ta teden, poudarila, da bo izplačilo sredstev Poljski povezano s sprejetjem ustreznih reform na področju pravosodja.

Po tistem, ko Evropska komisija odobri načrt za okrevanje in odpornost države članic, ga mora dokončno potrditi še Svet EU, v katerem so zastopane države članice. Šele zatem lahko komisija članici izplača prva sredstva.