Evropski poslanci pozvali k takojšnji prekinitvi letalskih povezav z Belorusijo

Po poročanju tiskovne agencije AFP so podobno odločitev že sprejeli tudi v Veliki Britaniji. Britanska vlada je svojim letalom ukazala, naj se izogibajo beloruskemu zračnemu prostoru, začasno pa so ukinili tudi operativno dovoljenje beloruskega letalskega prevoznika Belavia. Pozivu, naj mednarodni leti ne uporabljajo beloruskega zračnega prostora, se je pridružila tudi Latvija.

Poziv so zapisali v ostro oblikovanem pismu, ki ga je sestavila Delovna skupina za medije Evropskega parlamenta. "Kar se je zgodilo včeraj, je nezaslišano. Današnji Evropski svet bi moral konkretno ukrepati proti nelegitimnemu režimu Aleksandra Lukašenka ," so zapisali evropski poslanci. "To dejanje terorizma, ki ga financira država, je surovo napadlo Evropsko unijo in ogrozilo varnost potnikov in posadke. Na to se je treba odzvati z močnim in enotnim evropskim pristopom," so še zapisali. Člani Delovne skupine za medije Evropskega parlamenta vztrajajo pri razširjenih sankcijah proti Lukašenku osebno in vsem, ki so odgovorni za ta dejanja.

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta iz različnih političnih skupin, sicer članice in člani Delovne skupine za medije Evropskega parlamenta, med katerimi je tudi evropska poslanka Irena Joveva , so Evropski svet in Evropsko komisijo pozvali k odločnemu ukrepanju proti beloruskemu režimu. V pismu pozivajo k ustavitvi letov skozi beloruski zračni prostor, ustavitvi vseh zračnih povezav med Evropsko unijo in Belorusijo ter začetku celovite preiskave kršitve mednarodnih letalskih pravil.

"Beloruska predsedniška tiskovna služba je potrdila, da je Aleksander Lukašenko osebno zahteval uporabo vojaškega bojnega letala MiG-29 beloruske vojske za prisilno spremstvo potniškega letala s 171 sedeži, registriranega v EU, proti letališču v Minsku. Ukrep je bil sprejet na podlagi lažne varnostne zahteve, ki je ogrozila življenja vseh potnikov na letalu. Uporaba takšnih nevarnih zastraševalnih metod–začasnega pridržanja potnikov in posadke na beloruskem ozemlju ter nasilna ugrabitev in aretacija gospoda Protaseviča in njegove partnerice–je popolnoma nesprejemljiva," so zapisali.

"Glede na neprimerljivo in neznosno uporabo sile beloruskega režima menimo, da beloruskega zračnega prostora ni več mogoče šteti za varnega za nobeno potniško letalo, registrirano v EU," so še dodali in pozvali k takojšnji prekinitvi letov skozi beloruski zračni prostor, prekinitvi vseh zračnih povezav med EU in Belorusijo in takojšnjemu zaprtju zračnega prostora EU za vsa registrirana beloruska letala. Pozvali so še, naj Mednarodna uprava za civilno letalstvo Belorusiji prekine članstvo.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je medtem ostro odzvala in sporočila, da mora biti to dejanje 'sankcionirano'. Zapisala je, da mora imeti dejanje posledice za odgovorne in vpletene, ter zahtevala takojšnjo izpustitev Romana Protaseviča.