Evropski poslanci pozvali k ustanovitvi sodišča, ki bi kaznovalo ruske zločine

Evropski parlament se je zavzel za ustanovitev posebnega sodišča za obravnavo in kaznovanje ruskih zločinov v Ukrajini, vključno s kaznivim dejanjem agresije proti Ukrajini. Rusiji namreč za napad na sosedo ne morejo soditi pred Mednarodnim kazenskim sodiščem, saj ta ni njegova članica. Dokument je podprlo 472 evropskih poslancev (osem glasov so prispevali poslanci iz Slovenije), 19 jih je bilo proti, 33 pa vzdržanih.

Evropski parlament je sprejel resolucijo, v kateri države članice poziva, naj podprejo ustanovitev posebnega mednarodnega sodišča, ki bi sodilo o ruskih vojnih zločinih, storjenih v Ukrajini. Dokument je bil potrjen s 472 glasovi za, 19 proti in 33 vzdržanimi glasovi. Vseh osem poslancev iz Slovenije je bilo za. Parlament je sporočil, da grozodejstva, ki so jih ruske sile zagrešile v Buči, Irpinu in številnih drugih ukrajinskih mestih, razkrivajo brutalnost vojne in poudarjajo pomen usklajenega mednarodnega ukrepanja za privedbo odgovornih pred sodišče po mednarodnem pravu. Evropski poslanci pozivajo EU, naj si v tesnem sodelovanju z Ukrajino in mednarodno skupnostjo prizadeva za ustanovitev posebnega mednarodnega sodišča za pregon ruskega političnega in vojaškega vodstva ter njegovih zaveznikov.

icon-expand Grobišče v Buči FOTO: Profimedia

"Poslanci poudarjajo, da ni več mogoče, da bi se Ruska federacija pod Putinovim vodstvom vrnila k običajnim poslom z Zahodom," piše v izjavi parlamenta. Politično in vojaško vodstvo v Rusiji in Belorusiji mora biti odgovorno Novo sodišče bi po oceni poslancev zapolnilo praznino v mednarodnem kazenskem pravu. Ker Rusija ni članica Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ji sodišče namreč za zločin agresije proti Ukrajini ne more soditi. Mednarodno pravno ukrepanje v tem primeru bi Rusiji in svetu poslalo jasno sporočilo, da se ruskemu vodstvu lahko sodi za zločine, hkrati pa bi ustanovitev posebnega sodišče dopolnila preiskovalna prizadevanja ICC. Način in sestave posebnega sodišča še nista določena, vendar pa poslanci opozarjajo, da mora biti to pristojno ne le za preiskavo ruskega predsednika Vladimirja Putina ter ruskega političnega in vojaškega vodstva, temveč tudi za preiskavo beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka ter njegovih sodelavcev in zaveznikov v Belorusiji.

Po mnenju evropskih poslancev bi se morala pripravljalna dela Evropske unije v zvezi s posebnim sodiščem začeti takoj, vzpostavitev sodišča pa mora potekati v sodelovanju z Ukrajino. "Ukrajinske in mednarodne oblasti je treba podpreti pri pridobivanju dokazov, ki bodo uporabljeni v prihodnosti," so še sporočili iz parlamenta. Bolgarski evroposlanci se niso udeležili glasovanja Nobeden od petih bolgarskih socialističnih poslancev Evropskega parlamenta se ni udeležil glasovanja v Evropskem parlamentu o resoluciji. Že predhodno so sicer glasovali proti temu, da bi se Rusijo označilo za državo podpornico terorizma. Vodja delegacije bolgarskih socialističnih evropskih poslancev Petar Vitanov je za EURACTIV dejal, da za glasovanje ni vedel. Evropski poslanec Ivo Hristov pa je povedal, da so se drugi bolgarski socialistični poslanci odločili, da bodo zaradi odsotnosti Vitanova glasovanje preskočili. Uradno stališče bolgarske socialistične stranke je sicer, da država v Ukrajino ne bi smela pošiljati orožja in da bi morala v konfliktu ostati "nevtralna".

icon-expand Zasedanje Evropskega parlamenta FOTO: AP